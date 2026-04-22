عمان تطرح حزمة فرص استثماريّة في قطاع الأمن الغذائي

طرحت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الأمن الغذائي عبر منصتها الإلكترونية، فيما تشمل الفرص مشروعات في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والصناعات المرتبطة بهما، بما يعكس تنوع المقومات الطبيعية والإنتاجية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وقدرتها على استقطاب استثمارات نوعية في سلاسل الإمداد الغذائي، في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم استدامة الموارد، ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

وتتضمن الفرص المطروحة ففي القطاع الزراعي، خمس فرص استثمارية في مدينة النجد الزراعية، وتشمل مشروعات زراعة وتصنيع البصل بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 4.8 مليون ريال عُماني، وزراعة الثوم بحوالي 2.3 مليون ريال عُماني، وزراعة الشمام حوالي 2.1 مليون ريال عُماني، إلى جانب مشروع زراعة الخضروات الورقية في البيوت المحمية بقيمة تقريبية تصل إلى 1.6 مليون ريال عُماني، ومشروع زراعة وتصنيع البطاطا بحوالي 5.5 مليون ريال عُماني، في إطار استغلال المقومات الزراعية للمنطقة وتعزيز الإنتاج المحلي.

مشروعات قطاع الثروة السمكية

أما في قطاع الثروة السمكية، فتشمل الفرص خمسة مشروعات متنوعة، أبرزها مشروع استزراع الطحالب في ولاية السويق بحوالي مليونين ريال عُماني، ومشروع استزراع الصفيلح العُماني في شربثات بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 10 ملايين ريال عُماني.

هذا إلى جانب مشروع استزراع الروبيان العملاق في رأس مدركة بحوالي 32 مليون ريال عُماني، ومشروع استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية جعلان بني بو علي بحوالي 25 مليون ريال عُماني، ومشروع تسمين التونة بالأقفاص العائمة في ولاية قريات، بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 4.7 مليون ريال عُماني، وتستهدف تعزيز إنتاج الأصناف البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية وتوسيع نطاق الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان.

كما تضم القائمة مشروعات في الصناعات الغذائية داعمة للقطاع، من بينها مشروع تصنيع بدائل مستدامة لأعلاف الأسماك في منطقة سمائل الصناعية بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 3.8 مليون ريال عُماني، بما يعزز تكامل سلاسل القيمة ويدعم الصناعات المرتبطة بالقطاع السمكي.

وتتراوح القيم الاستثمارية لهذه الفرص بين مشروعات متوسطة تبدأ من نحو 1.6 مليون ريال عُماني، وصولًا إلى مشروعات استراتيجية كبرى تتجاوز 32 مليون ريال عُماني، ما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين، ويعزز فرص الشراكات والاستثمارات طويلة الأمد.

وتستند هذه الفرص إلى مجموعة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من بينها توافر الأراضي الزراعية المناسبة، وتنوع الموارد البحرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب البنية الأساسية المتطورة في المناطق الزراعية والصناعية، والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وتأتي هذه الحزمة ضمن توجه سلطنة عُمان لتعزيز منظومة الأمن الغذائي كأحد مرتكزات التنويع الاقتصادي، بما يدعم الإنتاج المحلي ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويسهم في تحقيق الاستدامة الغذائية انسجاماً مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وتتيح منصة "استثمر في عُمان" للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل هذه الفرص، بما يشمل البيانات الفنية والقيم الاستثمارية ونماذج التشغيل، ويدعم جاهزية المشروعات للتنفيذ ويسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري.