سلطنة عُمان تعزّز ريادتها في تقنيات الاستخلاص المعزّز للنفط

تواصل وزارة الطاقة والمعادن جهودها في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في سلطنة عُمان، من خلال تبنّي أحدث التقنيات وتوظيف الابتكار لتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته، ضمن منظومة متكاملة تراعي أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، وبما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى تعظيم القيمة من الموارد الهيدروكربونية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط تبرز كإحدى أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها سلطنة عُمان لرفع كفاءة الإنتاج من الحقول النفطية، لا سيما الحقول الناضجة؛ حيث تسهم هذه التقنيات في زيادة كميات النفط القابلة للاستخراج بعد استنفاد مراحل الإنتاج التقليدية.

وأصبحت سلطنة عُمان - بحسب البيان - من النماذج العالمية البارزة في تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز، بعد نجاحها في تحويل تحديات الحقول المعقدة إلى فرص للابتكار وتحقيق معدلات استخلاص متقدمة.

وقالت الوزارة، إن الحقول النفطية في سلطنة عُمان، التي يعود اكتشاف معظمها إلى الفترة بين ستينات وثمانينات القرن الماضي، تتسم بخصائص جيولوجية معقدة، تشمل عدم تجانس المكامن وارتفاع لزوجة النفط، مضيفا: إلا أن سلطنة عُمان تمكنت من التعامل مع هذه التحديات عبر تطوير حلول تقنية متقدمة قائمة على فهم دقيق للمكامن والتطوير المستمر لأساليب الإنتاج.

وتُعد تجربة سلطنة عُمان في هذا المجال من أكثر التجارب تنوعًا عالميًّا؛ حيث جرى تطبيق مجموعة واسعة من تقنيات الاستخلاص المعزز في المكامن الرملية والكربونية على حد سواء، من بينها الحقن بالبخار، والحقن بالغازات، والحقن الكيميائي باستخدام البوليمرات.

وأصبح إنتاج النفط في سلطنة عُمان يعتمد بشكل متزايد على مشروعات الاستخلاص المعزز، ومن المتوقع أن يشكل هذا النوع من الإنتاج نحو 20 بالمائة من إجمالي الإنتاج في عام 2026، مقارنة بنحو 15 بالمائة في عام 2021، الأمر الذي يعكس أهمية هذه التقنيات في دعم استقرار الإنتاج على المدى الطويل.