تحقيقات وملفات

«القصر» عند بدو سانت كاترين.. حين صنعت الصخور بيوت الصحراء وحفظت أسرار الحياة

ايمن محمد

شكّلت البيئة الجبلية ملامح الحياة اليومية للبدو في سانت كاترين عبر مئات السنين، فابتكروا وسائل معيشة تتناسب مع طبيعة الجبال  وتقلبات المناخ

ومن بين هذه المظاهر التراثية القديمة، برز «القصر» باعتباره أحد أهم الأبنية التقليدية التي استخدمها البدو لحفظ الطعام والأمتعة، قبل أن يتحول لفظ «القصر» في العصر الحديث إلى رمز للفخامة والترف.

ولم يكن القصر عند البدو قصراً بالمعنى المتعارف عليه اليوم، بل كان بناءً بسيطًا يُشيَّد بعناية من الحجارة والطين، ويُخصص لتخزين الحبوب والتمور والسمن والمؤن، إلى جانب حفظ الأدوات والأمتعة المهمة.

وكان يمثل عنصر أمان واستقرار للأسرة البدوية، خاصة في أوقات الجفاف والتنقل الطويل بين الوديان والجبال.

واعتمد البدو في بناء هذه القصور على الطبيعة المحيطة بهم، حيث اختاروا مواقع مرتفعة بعيدة عن مجاري السيول ومياه الأمطار، حفاظًا على ما بداخلها من مؤن وممتلكات.

كما لعبت الصخور الكبيرة دورًا أساسيًا في تشكيل تلك الأبنية؛ إذ استخدمت كقواعد طبيعية للجدران أو كجزء من التكوين المعماري، ما ساعد على تقوية البناء وتقليل الجهد المبذول في التشييد.

وفي بعض المناطق الصحراوية، خاصة بين الجبال والوديان، تحولت الصخور نفسها إلى جزء من المنازل البدوية، فشيّد الأهالي مساكنهم بمحاذاة الكتل الصخرية أو داخل التجاويف الطبيعية، للاستفادة من برودتها صيفًا ودفئها شتاءً. 

كما وفّرت الصخور حماية من الرياح والعواصف الرملية، لتصبح تلك البيوت نموذجًا فريدًا للتكيف مع البيئة الصحراوية.

وقال الشيخ أحمد أبو راشد، شيخ قبيلة الجبالية، إن تلك البيوت الطبيعية التي شكلتها الطبيعة و ابتكرها البدو ما زالت بيوتا فاخرة من حيث التهوية والحياة الصحية، فهي تكييف طبيعي في وسط الجبال والوديان. 

ويؤكد باحثون في التراث البدوي أن القصور الحجرية القديمة كانت تمثل مخازن استراتيجية تحفظ مقومات الحياة، وتعكس في الوقت ذاته خبرة البدو الطويلة في استغلال الموارد الطبيعية بأبسط الإمكانات. 

كما تميزت هذه الأبنية بقدرتها على الصمود لسنوات طويلة رغم قسوة المناخ، بفضل دقة اختيار الموقع وطبيعة مواد البناء.

ومع تطور الحياة العمرانية، تغيّر مفهوم «القصر» ليصبح عنوانًا للفخامة والثراء، إلا أن معناه القديم لا يزال حاضرًا في ذاكرة أبناء البادية، بوصفه شاهدًا على بساطة الحياة وقوة الإنسان في مواجهة ظروف الصحراء القاسية، اعتمادًا على الطبيعة وما تمنحه من حلول للبقاء والاستقرار.

