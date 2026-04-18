شرم الشيخ تنطلق نحو النقل الذكي الأخضر.. خطة شاملة لرقمنة الخدمات وتحسين التجربة

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا لبحث خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة قطاعات النقل بمدينة شرم الشيخ، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز منظومة الخدمات الذكية، بما يدعم تحول المدينة إلى نموذج رائد للمدن الخضراء المستدامة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة فريق مشروع «جرين شرم» بقيادة المهندس محمد عليوه وأعضاء المكتب الفني.

واستعرض الحضور رؤية استراتيجية شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل، من خلال تطوير خدمات التاكسي، ورفع كفاءة منظومة النقل الجماعي (الأتوبيسات)، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لساحات الانتظار الذكية، بما يواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية ويعزز كفاءة التشغيل.

ويتضمن التصور طرح نسخة محدثة ومتطورة من مشروع «تاكسي شرم الشيخ» ومنظومة الأتوبيسات الخضراء، تعتمد على حلول رقمية متقدمة تتناسب مع طبيعة المدينة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز تجربة المستخدم، مع تحقيق أعلى درجات التنظيم والشفافية لكافة أطراف المنظومة.

وأكد المحافظ أن خطة التطوير تراعي الاستفادة من التجارب السابقة وتلافي التحديات، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف، خاصة سائقي التاكسي، باعتبارهم واجهة حضارية للمدينة، ويضمن استدامة التشغيل ورفع معدلات رضا المواطنين والزائرين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالتصور المقدم، موجهًا بسرعة البدء في تنفيذ النسخ خلال الأيام المقبلة، وفق خطة واضحة لرقمنة قطاع النقل بالكامل، وتطبيق نماذج تشغيل حديثة تحقق التكامل والاستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة.

من جانبها، أعربت نشوى كامل عن اعتزازها بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، مؤكدةً التزام الشركة بتنفيذ خطة التطوير وتقديم حلول رقمية مبتكرة بالتعاون مع مشروع «جرين شرم»، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل، ويعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية ومدينة ذكية خضراء.