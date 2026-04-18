رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

حلت الفنانة رشام مهدي ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة، تحدثت خلالها عن تفاصيل أحدث أعمالها مسلسل “اللون الأزرق”، كاشفة عن أبرز ملامح العمل وكواليس التحضير له.



وأوضحت رشا مهدي خلال الندوة أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تتسم بالبعد الإنساني، مشيرة إلى أن القصة تتناول مجموعة من القضايا المعاصرة من خلال شخصيات تحمل أبعادًا نفسية مركبة.



وأضافت النجمة رشا مهجي أن “اللون الأزرق” يمثل تجربة مختلفة في مسيرتها الفنية، رغم صغر حجم الدور والذي جاء بمثابة ظهور شرفي، سواء على مستوى اختيار الدور نفسه أو طبيعة المعالجة الدرامية.



كما تطرقت إلى كواليس التصوير، مؤكدةً أن العمل شهد حالة من التعاون الكبير بين فريقه وعلى {اسهم المخرج سعد هنداوي، والفنانة جومانا مراد، خاصة في ظل الاهتمام بالتفاصيل البصرية والموسيقية.

