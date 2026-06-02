الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | قراصنة يستولون على حسابات إنستجرام وببطارية ضخمة أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قراصنة يستغلون ذكاء ميتا الاصطناعي للاستيلاء على حسابات إنستجرام

يبدو أن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا قد ساعد متسللين على الاستيلاء على العديد من حسابات إنستجرام باستخدام تقنية بسيطة خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

وتمكن قراصنة إلكترونيون يُعتقد أنهم موالون لإيران من خطف الحسابات الرسمية على إنستجرام لكل من البيت الأبيض في عهد باراك أوباما، ومتجر سيفورا لبيع منتجات التجميل، ورئيس رقباء القوات الفضائية الأمريكية.

التقاط صور سيلفي أفضل.. أوبو تطلق بابل بشاشة ميني أموليدا

أطلقت أوبو بابل بشاشة ميني أموليد، والآن يمكنك التقاط صور سيلفي أفضل
أطلقت شركة أوبو ملحقًا جديدًا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يفضلون التقاط صور السيلفي باستخدام الكاميرا الخلفية. يُطلق عليه اسم "أوبو بابل". يتميز بشاشة AMOLED مغناطيسية، ويُثبّت على ظهر الهاتف وقد يكون هذا الملحق مسليًا لعشاق صور السيلفي والمدونين. نظرًا لأن الكاميرات الخلفية للهواتف الذكية تتميز عادةً بمستشعرات أفضل من الكاميرات الأمامية، يعمل ملحق أوبو الجديد كشاشة ثانوية صغيرة تُثبّت مغناطيسيًا على ظهر الهاتف، مما يُساعد على التقاط صور سيلفي أفضل. وقد تم الإعلان عن "أوبو بابل" بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف أوبو رينو 16 مؤخرًا.

ببطارية ضخمة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم موصفاتها

ارتفعت سعات البطاريات بسرعة مذهلة خلال العام الماضي، وقد تكون شركة أوبو بصدد إعداد واحدة من أكبر القفزات حتى الآن.

بحسب موقع Digital Chat Station، تختبر الشركة هاتفًا ذكيًا جديدًا متوسط ​​المدى مزودًا ببطارية سعتها حوالي 9700 مللي أمبير، مع توقعات بأن تصل سعتها النموذجية إلى 10000 مللي أمبير. إذا صحّت هذه التسريبات، فسيتفوق هذا الجهاز بسهولة على معظم الهواتف الذكية الحالية التي تركز على عمر البطارية

أبل تطور ميزة جديدة لحماية آيفون من السرقة والخطف السريع 

تعمل شركة آبل على تطوير ميزة أمان جديدة لأجهزة آيفون، حيث تقوم بغلق الجهاز تلقائيًا عند اكتشاف انتزاعه من يد المستخدم.

شركة آبل تلاحق سارقي أجهزة آيفون

وتقوم شركة آبل بتضمين تأخيرات أمنية قائمة على الوقت لمنع التغييرات الكبيرة في معرف Apple، إلا أنه في الحقيقة هي أن اللص لا يزال بإمكانه إحداث ضرر كبير بمجرد حصوله على جهاز iPhone غير مغلق.

وتعمل شركة آبل على ميزة جديدة تقوم تلقائيًا بغلق جهاز الآيفون عندما يكتشف النظام أنه قد تم انتزاعه من يد المستخدم، على غرار ميزة قفل كشف السرقة في نظام أندرويد .

لإصلاح مشكلات مهمة.. أبل تطلق تحديثي iOS 26.5.1 وmacOS 26.5.1

أصدرت شركة آبل للتو تحديث macOS 26.5.1، الذي يُيساعد على إصلاح خللاً كان يتسبب في إيقاف تشغيل أجهزة ماك المزودة بمعالج M5 بشكل غير متوقع إليك التفاصيل كاملة.

نظام macOS 26.5.1 

على الجانب الآخر بعد إصدار نظام التشغيل macOS 26.5 الشهر الماضي ، تقوم شركة Apple بطرح أول تحديث فرعي لها، والذي يتضمن إصلاحًا مهمًا للأخطاء البرمجية 

فوائد تناول نخاع العظم

