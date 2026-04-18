لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

أعلنت شيفروليه ‏عن خطوة جديدة في مسيرتها التصميمية، من خلال الكشف عن شعارها الجديد لعام 2026، والذي ظهر لأول مرة على طراز Chevrolet Sonic 2026، في إشارة واضحة إلى ملامح الهوية البصرية القادمة لجميع سيارات العلامة.

الشعار الجديد لم يعد مجرد عنصر تقليدي، بل تحول إلى جزء تفاعلي من التصميم، حيث يأتي بشكل أكثر نحافة وامتداد أفقي، مع لمسة مضيئة باللون الأسود تمنحه طابع عصري يتماشى مع توجهات السيارات الحديثة شيفروليه سونيك ، خاصة مع تطور تقنيات الإضاءة الأمامية والخلفية.

ويظهر هذا التوجه بوضوح في تصميم الواجهة، حيث يتكامل الشعار مع شبكة أمامية أكثر انسيابية ومصابيح نحيفة، في أسلوب قريب من السيارات الكهربائية الحديثة مثل Chevrolet Equinox EV، ما يعكس اتجاه الشركة نحو تحسين الديناميكية الهوائية وتقليل مقاومة الهواء.

لم تقتصر الهوية الجديدة على الواجهة فقط، بل امتدت لتشمل عدة تفاصيل في السيارة، حيث يظهر الشعار على العجلات، وداخل المقصورة على عجلة القيادة، ليعزز من حضور العلامة في كل زاوية من التصميم.

وبحسب مسؤولي التصميم في General Motors، فإن هذا التغيير يتجاوز الشكل الجمالي، ليعكس تطورًا في فلسفة التصميم والهندسة، إذ يساهم الشكل الجديد في تقليل حجم فتحات التهوية، ما يدعم كفاءة استهلاك الطاقة ويحسن الأداء العام.

أما طراز سونيك 2026 نفسه، فينتمي إلى فئة الكروس أوفر الكوبيه المدمجة، بطول يقارب 4.23 متر، ما يجعله مناسبا للاستخدام داخل المدن، مع تصميم خلفي رياضي يعتمد على خطوط مائلة تمنحه طابعا ديناميكيا.

وتعتمد السيارة على منصة GEM العالمية، مع توقعات بتقديم محركات اقتصادية توازن بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود، لتحتل موقع متوسط ضمن عائلة شيفروليه، أسفل طرازات أكبر مثل Chevrolet Trailblazer.

ويمثل الشعار الجديد بداية مرحلة مختلفة في تاريخ Chevrolet، حيث تتجه العلامة نحو دمج التصميم بالتكنولوجيا بشكل أعمق، تمهيدا لتطبيق هذه الهوية على جميع موديلاتها خلال السنوات المقبلة.