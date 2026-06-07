ضبط المتهم بواقعة إطلاق النار على أفراد أسرته بقرية سيف الدين بدمياط

أثارت واقعة قيام طالب ثانوى بدمياط، بإطلاق عدة أعيرة نارية على عدد 6 أفراد من أسرته أدت إلى وفاته اثنان وإصابة أربعة آخرون بإصابات خطيرة، إلى حالة من الاستياء والذعر بين أهالى قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.



القبض على المتهم

تمكّن رجال مباحث مركزي شرطة الزرقا وفارسكور من القبض على ، محمد محمد الشامي المتهم بارتكاب واقعة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد ستة من أفراد أسرته بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا.

كان قد هرب المتهم من موقع الحادث وتمكنت قوات الأمن من القاء القبض عليه بعد أقل من ساعتين من ارتكاب الجريمة.

هروب المتهم

وبحسب المعلومات الأولية، فقد فرّ المتهم مستقلاً سيارة ملاكي وبرفقته آخرون، وكان بحوزته سلاح آلي، إلا أن جهود رجال المباحث أسفرت عن تتبعه وضبطه بمنطقة الإسكندرية الجديدة التابعة لمركز فارسكور.

وتم نقل المتهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.