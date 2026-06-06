إنقاذ سيدة بدمياط تبلغ من العمر 67 عامًا من الإصابة بشلل رباعي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن نجاح فريق طبي بمستشفى دمياط العام في إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا من حالة شلل رباعي، عقب إجراء جراحة دقيقة وعاجلة بالعمود الفقري.

وأوضحت المديرية أنَّ المريضة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من شلل رباعي وفقدان التحكم في الإخراج، نتيجة انزلاق غضروفي عنقي منفجر تسبب في كدمة شديدة بالحبل الشوكي، وعلى الفور جرى حجزها وتجهيزها لإجراء تدخل جراحي عاجل.

إنقاذ المريضة بالمستشفى

وأضافت أنه تم إجراء عملية دقيقة استهدفت استئصال الغضروف المتسبب في الحالة، وتحرير الحبل الشوكي، مع تركيب دعامة كربونية، في تدخل جراحي معقد استدعى سرعة ودقة عالية من الفريق الطبي.

وأكدت المديرية أن الحالة استجابت بشكل إيجابي بعد الجراحة، وغادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة، واستعادت كامل القوة العضلية، وأصبحت قادرة على الوقوف والحركة بشكل طبيعي.

وضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور وليد عنتر، والدكتور معاذ العبد أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور حازم الصعيدي استشاري التخدير، والدكتور عبد الرحمن عنتر طبيب التخدير، وبمشاركة طاقم التمريض لمياء رضا مسعد، ومروة أحمد، وندي السيد جمعة.

ومن جهتها، وجهت إدارة المستشفى، الشكر إلى الفرق الطبية والإدارية المساندة، من بينهم الدكتور محمد العقاد مدير العمليات ورئيس قسم التخدير، وفريق العناية المركزة بقيادة الدكتور حسين غنيم، وهيئة التمريض بقيادة نهى حمدي رئيسة التمريض، ومنى النعناعي رئيسة تمريض العمليات، إلى جانب فرق الأشعة والمعمل وبنك الدم والصيانة وجميع العاملين بالمستشفى، تقديرًا لجهودهم في إنجاح التدخل الطبي لانقاذ المريضة.