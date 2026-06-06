تعليم دمياط : جاهزية قصوى بالاستراحات لامتحانات الدبلومات الفنية

​أعلن ياسـر عمـارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن رفع درجة الاستعداد وجاهزية كافة استراحات المحافظة المخصصة لاستقبال السادة المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، مؤكدًا على توفير كافة سبل الراحة والإعاشة اللازمة لضيوف المحافظة من المعلمين والمراقبين لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام.

​جاء ذلك خلال سلسلة من الجولات الميدانية والتواصل المستمر الذي أجراه وكيل الوزارة مع مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على التجهيزات النهائية، حيث تأتي هذه التحركات في إطار حرص المديرية الشديد على خروج الامتحانات بالشكل الأمثل وتوفير مناخ متميز وراقي يليق بمكانة المعلم المصري، وبما يضمن ظهور تعليم دمياط بالمستوى المشرف المعهود دائمًا.

​وفي السياق ذاته، وجّه "عمــاره" السادة مديري الإدارات التعليمية بضرورة إجراء متابعات ميدانية يومية ومستمرة للتأكد من كفاءة وجاهزية جميع المرافق والخدمات داخل الاستراحات، والوقوف على تذليل أي عقبات فورًا لراحة المراقبين ورؤساء اللجان طوال فترة إقامتهم بالمحافظة.