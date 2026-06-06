لا شكوى من الامتحانات.. هدوء وانضباط في لجان الدبلومات بدمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ، عن أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة دمياط، والتى بدأت اليوم ، سارت بدون شكوى من الامتحان أو من اللجان، وذلك تماشياً مع توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بتوفير بيئة مناسبه للطلاب خلال الامتحان وتأمين مسار العملية الامتحانية وتوفير بيئة مثالية للطلاب.

​ومن جانبه أكد ياسـر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تفقد اللجان ، حيث اطمأن على انتظام العمل باللجان الفرعية، ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لضمان أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء التام والارتياح النفسي.

لجان الامتحانات

​وفي سياق متصل، كانت قد استقبلت 47 لجنة امتحانية موزعة على مستوى المحافظة إجمالي 11 ألفاً و146 طالباً وطالبة، حيث يتوزع هذا العدد بين تخصصات التعليم المختلفة ليشمل 6693 طالباً بالتعليم الصناعي، و3781 طالباً بالتعليم التجاري، بالإضافة إلى 416 طالباً بالتعليم الزراعي، و256 طالباً بالتعليم الفندقي.

رفع درجة الاستعداد

​وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد رفعت درجة الجاهزية القصوى بكافة اللجان عبر تنسيق متكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بما في ذلك مديريات الأمن والصحة والإسعاف، إلى جانب الوحدات المحلية وشركات المرافق، لضمان انتظام سير الامتحانات وفرض الانضباط داخل اللجان، مع تشديد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.