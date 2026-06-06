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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة دمياط والأوقاف تواصلان شراكتهما المجتمعية بقافلة للتبرع بالدم

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

 انطلقت فعاليات قافلة التبرع بالدم أمس الجمعة  ، بمسجد الرحمن بمدينة دمياط الجديدة، بمشاركة متميزة من البنك الإقليمي للدم، وذلك دعمًا لمخزون أكياس الدم وتعزيزًا لثقافة التبرع الطوعي بين المواطنين.

في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بالتوسع في نشر الوعي الصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الرئاسية، وفي ضوء التعاون المثمر والمستمر بين مديرية الشؤون الصحية بدمياط ومديرية أوقاف دمياط، وتحت رعاية  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط و الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور  هاني السباعي مدير مديرية أوقاف دمياط.

ندوة توعوية 

وشهدت الفعاليات تنفيذ ندوة توعوية حول أهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، والتعريف بشروط التبرع وفوائده الصحية والإنسانية، مع الإشادة بدور المتبرعين باعتبارهم شركاء في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية.

تنسيق الصحه

جاء ذلك تحت إشراف وتنسيق الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي، الدكتورة لميس مسعد مسؤول بنوك الدم بالمديرية والدكتورة دينا أبوصير منسق المبادرات الرئاسية، وبالتعاون مع الدكتورة شيماء لمعي مدير البنك الإقليمي للدم، والشيخ أحمد فرحات منسق حملات التبرع بالدم بمديرية الأوقاف.

أعمال القافله

شارك في أعمال القافلة الدكتورة غادة كامل مدير بنك دم مستشفى دمياط العام، وفريق العمل المكون من الدكتورة ريم أشرف، و هاني المغربي، و معاذ هويدي.

وشارك فريق التثقيف الصحي بقيادة أيمن المرسي مسؤول التثقيف الصحي بالمديرية، و إسلام عبد الرحيم مسؤول التثقيف الصحي بإدارة دمياط، في تقديم الندوة والرسائل التوعوية للمواطنين حول أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

كما قدم فريق المبادرات الرئاسية عددًا من الخدمات الصحية للمواطنين، شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية، إلى جانب قياس ضغط الدم ومستوى السكر، بما يسهم في تعزيز الاكتشاف المبكر للأمراض وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة بين مديرية الشؤون الصحية ومديرية أوقاف دمياط، بما يعكس نجاح الشراكة بين الجانبين في دعم المبادرات الرئاسية ونشر الوعي الصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي محافظة دمياط .

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