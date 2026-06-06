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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية  10 سفن ، بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .
 

وقد  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33594 طنا تشمل : 2905 طن مولاس و 18869 طن يوريا و 2427 طن علف بنجر و 9393 طن بضائع متنوعة .

حركه الوارد 


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35939 طنا تشمل : 7127 طن قمح و 880 طن بذرة كتان و 6000 طن ذرة و 4135 طن خردة و 7224 طن حديد و 7000 طن عدس صب و 589 طن خشب زان و 2984 طن بضائع متنوعة .

حركه الصادر 


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 584 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1398 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3600 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173542 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 141280 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3316 حركة .
وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 4055 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و مشغولات خشبية منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – سويسرا -سلوفينيا – سلوفيكيا – التشيك - المجر – فرنسا – رومانيا - بولندا .
إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، العراق - الامارات - عمان - الكويت – السعودية - البحرين -  قطر  .

دمياط ميناء دمياط سفن دمياط حاويات وبضائع عامه

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