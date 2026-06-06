تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن ، بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33594 طنا تشمل : 2905 طن مولاس و 18869 طن يوريا و 2427 طن علف بنجر و 9393 طن بضائع متنوعة .

حركه الوارد



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35939 طنا تشمل : 7127 طن قمح و 880 طن بذرة كتان و 6000 طن ذرة و 4135 طن خردة و 7224 طن حديد و 7000 طن عدس صب و 589 طن خشب زان و 2984 طن بضائع متنوعة .

حركه الصادر



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 584 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1398 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3600 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173542 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 141280 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3316 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 4055 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و مشغولات خشبية منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – سويسرا -سلوفينيا – سلوفيكيا – التشيك - المجر – فرنسا – رومانيا - بولندا .

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، العراق - الامارات - عمان - الكويت – السعودية - البحرين - قطر .