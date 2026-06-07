قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور
واشنطن تدرس الإفراج عن أصول إيرانية مُجمّدة لدعم إعادة الإعمار بدول الخليج
زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ مرتين ونصف خلال 5 سنوات
احترام ومودة بلا خلافات| سيدة تروي تفاصيل علاقتها بطليقها: «فرحت له وهو بيرقص في فرحه»
لخلافات على الميراث .. طالب ثانوي يقتل 2 ويصيب 4 من أسرته في دمياط
الشوط الأول انتهي .. منتخب مصر يفرض التعادل 1-1 في ودية البرازيل
وفاة والدة الكاتب الصحفي محمود بسيوني
دعاء الامتحان لطلاب الثانوية الأزهرية .. يُلهمهم الصواب ويرزقهم التوفيق
محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان.. اليوم
تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء
تعادل مُثير بين مصر والبرازيل بعد نصف ساعة من المواجهة الودية
مصطفى زيكو يُعيد الفراعنة إلى المباراة بهدف التعادل أمام البرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد بدران

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بساحة الطيب بمدينة القرنة التابعة لمحافظة الأقصر، في زيارة ودية عكست حالة من التقدير والاحترام المتبادل.

وتأتي الزيارة في إطار التواصل المستمر مع الرموز الدينية والوطنية البارزة، تأكيدًا على أهمية العلاقات الإنسانية والمجتمعية التي تجمع بين الشخصيات العامة والمؤسسات المختلفة داخل المجتمع المصري.

وشهدت الزيارة أجواءً ودية، حيث كان في استقبال محمود الخطيب لدى وصوله فضيلة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، رائد ساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة، والذي رحب برئيس النادي الأهلي خلال الزيارة.

وتعكس هذه الزيارة حرص الشخصيات الرياضية والعامة على دعم الروابط الإنسانية وتعزيز قيم الاحترام والتواصل مع الرموز الدينية والوطنية التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المصريين.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ساحة الشيخ الطيب القرنة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

اسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

الصحفية أمل مجدي

70 مليون قدم مكعب من الغاز.. أمل مجدي تكشف تفاصيل الاكتشافات الجديدة للبترول

مصطفى الجعفري

طبيب بيطري: إنشاء مُستعمرات للكلاب الضالة في الصحراء هو الحل

منة قطب

منة قطب: أرقام عقر الكلاب للمصريين غير دقيقة

بالصور

فستان لافت .. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد