ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بساحة الطيب بمدينة القرنة التابعة لمحافظة الأقصر، في زيارة ودية عكست حالة من التقدير والاحترام المتبادل.

وتأتي الزيارة في إطار التواصل المستمر مع الرموز الدينية والوطنية البارزة، تأكيدًا على أهمية العلاقات الإنسانية والمجتمعية التي تجمع بين الشخصيات العامة والمؤسسات المختلفة داخل المجتمع المصري.

وشهدت الزيارة أجواءً ودية، حيث كان في استقبال محمود الخطيب لدى وصوله فضيلة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، رائد ساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة، والذي رحب برئيس النادي الأهلي خلال الزيارة.

وتعكس هذه الزيارة حرص الشخصيات الرياضية والعامة على دعم الروابط الإنسانية وتعزيز قيم الاحترام والتواصل مع الرموز الدينية والوطنية التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المصريين.