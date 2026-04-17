كل ما تريد معرفته عن إنفينيتي QX80 2026 الجديدة

تقدم انفينيتي مجموعة كبيرة من طرازات عائلة Q الشهيرة، ومنها QX80 موديل 2026، والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV في السوق العالمي.

تصميم انفينيتي QX80

تعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وتأتي مزودة بعجلات قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، ويبلغ طولها حوالي 5,365 مم، مع عرض يصل إلى نحو 2,030 مم، وارتفاع يقارب 1,945 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,075 مم.

أداء انفينيتي QX80

تعتمد السيارة انفينيتي QX80 على محرك بنزين مزدوج التيربو مكون من ست أسطوانات بسعة 3.5 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 450 حصانًا وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، يرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وبنظام الدفع الرباعي.

تجهيزات انفينيتي QX80

تأتي انفينيتي QX80 مزودة بحزمة شاملة من الوسائد الهوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، بالإضافة إلى وسادة ركبة للسائق، وتشمل الأنظمة الإلكترونية مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيعًا إلكترونيًا لقوة الكبح، ونظام التحكم بالثبات.

وتوفر السيارة تقنيات متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، والمكابح الذاتية للطوارئ، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب مراقبة النقاط العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، وتدعم هذه الأنظمة كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

وتقدم السيارة بمقاعد أمامية قابلة للتعديل الكهربائي مع وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، بالإضافة إلى إعدادات متنوعة لوضعيات الجلوس، كما تأتي بعجلة قيادة بكسوة جلدية متعددة الوظائف ومدفأة، وبنوافذ كهربائية.

تم تجهيز المقصورة بشاشة رئيسية كبيرة قياس 14.3 بوصة إلى جانب شاشة إضافية، تدعم أنظمة الاتصال اللاسلكي مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام ملاحة متصل، نظام صوتي يضم 24 مكبر صوت، تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ثلاجة مدمجة لتبريد المشروبات، وإضاءة داخلية محيطية.