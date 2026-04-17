بقوة 612 حصانا.. ماذا تقدم فيراري روما سبايدر؟

تُعد فيراري روما سبايدر واحدة من أبرز المقدمة عالميًا من العلامة الإيطالية، حيث تجمع بين السرعة العالية والتصميم الرياضي الأنيق، حيث تقدم ضمن فئة السيارات المكشوفة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد فيراري روما سبايدر

تعتمد فيراري روما سبايدر نسبة طول قدرها 4,656 مم، بينما يصل عرض السيارة إلى 1,974 مم، مع ارتفاع منخفض يبلغ 1,301 مم، كما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,670 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,720 كجم، مع اعتمادها على عجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

أبرز تجهيزات فيراري روما سبايدر

يأتي المقود متعدد الوظائف لسهولة التحكم، مع شاشة معلومات وترفيه بقياس 8.4 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، كما تتوفر أنظمة تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى وسائد هوائية ونظام مثبت سرعة تكيفي، وأنظمة مكابح متطورة تشمل مانع الانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

محرك فيراري روما سبايدر

تعتمد روما سبايدر على محرك بنزين مزدوج التيربو مكون من 8 أسطوانات على شكل V بسعة 3.9 لتر، وهو ما يمنحها قوة تصل إلى 612 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 760 نيوتن متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، وتحقق السيارة معدلات استهلاك وقود تصل إلى 10.3 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 80 لترًا.

تسارع فيراري روما سبايدر

تقدم السيارة فيراري روما سبايدر أرقامًا تؤكد مكانتها ضمن السيارات الرياضية عالية الأداء، حيث تبلغ سرعتها القصوى 320 كم في الساعة، كما يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط، وهو رقم يعكس القدرات الهندسية المتقدمة التي تتمتع بها.