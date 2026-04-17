بورشه تقدم 911 GT3 موديل 2027 الجديدة .. وبهذا السعر

كشفت بورشه الألمانية العريقة عن نسخة جديدة من أيقونتها الرياضية Porsche 911 GT3 SC موديل 2027، ويأتي هذا الإصدار بتحديثات تركز على تعزيز تجربة القيادة، مع الحفاظ على الهوية المعروفة لسلسلة 911، خاصة في الفئات المفضلة لعشاق الأداء الرياضي.

تصميم بورشه 911 GT3 SC

تعتمد النسخة الجديدة على تصميم بلمسات انسيابية واضحة، حيث تأتي بفئة ذات سقف مكشوف تضيف بعدًا مميزًا لتجربة القيادة، مع التركيز على الطابع الرياضي في تفاصيل الهيكل الخارجي، التي تركز على تحسين الديناميكا الهوائية وتعزيز الثبات عند السرعات المرتفعة.

بورشه 911 GT3 SC

محرك بورشه 911 GT3 SC

تعتمد السيارة بورشه 911 GT3 SC على محركها المعروف المكون من 6 أسطوانات بسعة 4.0 لتر، يعمل بنظام التنفس الطبيعي دون شحن توربيني.

بورشه 911 GT3 SC

ويصل هذا المحرك إلى سرعات دوران عالية تبلغ 9,000 دورة في الدقيقة، وتبلغ القوة الإجمالية 502 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر، وهي أرقام تضع السيارة ضمن فئة الأداء العالي.

بورشه 911 GT3 SC

أداء بورشه 911 GT3 SC والسرعة القصوى

تُظهر الأرقام الرسمية قدرة السيارة على التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثانية، كما تصل السرعة القصوى إلى 312 كيلومترًا في الساعة، ما يعزز من مكانتها كسيارة موجهة للقيادة الرياضية.

بورشه 911 GT3 SC

سعر السيارة بورشه 911 GT3 SC عالميًا

تبدأ أسعار بورشه 911 GT3 موديل 2027 عالميًا من نحو 275,350 دولار، وهو رقم يضعها ضمن الفئة المرتفعة من السيارات الرياضية.