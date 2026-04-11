باستخدام طابعة 3D.. رجل يصمم هيكل سيارة بورش الفارهة لسيارته القديمة

في واقعة قلبت موازين صناعة السيارات التقليدية، نجح المصمم "مايك ليك" في تحقيق حلمه بامتلاك سيارة "بورشه 992 GT3 RS" عبر طباعة هيكلها بالكامل باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد (3D).

لم يكن هذا المشروع الاستثنائي مجرد نموذج للعرض، بل سيارة حقيقية مخصصة للاستخدام على الطرقات، مما أثار دهشة خبراء التقنية والمحركات في عام 2026 نظرًا للدقة المتناهية التي تم بها تنفيذ كل جزء من السيارة.

تحدي الشاسيه.. دمج روح "بوكستر" ببدن “GT3 RS”

لبناء هذه التحفة الفنية، لم يبدأ ليك من الصفر فيما يخص الأجزاء الميكانيكية، بل اعتمد على سيارة "بورش بوكستر 986" كجهة مانحة للشاسيه والمحرك.

تمثل التحدي الأكبر في أن أبعاد "بوكستر" تختلف عن طراز "GT3 RS" الحديث، مما تطلب منه إجراء تعديلات هندسية دقيقة للغاية وتصميم كل لوح من ألواح الهيكل المطبوع ليتناسب مع قياسات الشاسيه المتاح له، مع الحفاظ على الانحناءات الديناميكية الأصلية للسيارة الرياضية الشهيرة.

طابعات استهلاكية عادية لصناعة سيارة خارقة

المفاجأة الكبرى في هذا المشروع هي أن "مايك ليك" لم يستخدم طابعات صناعية بمليارات الدولارات، بل اعتمد على طابعات ثلاثية الأبعاد استهلاكية عادية المتوفرة في الأسواق.

قام بطباعة كل لوح من ألواح الهيكل على أجزاء صغيرة باستخدام مادة "PETG" المعروفة بمتانتها ومقاومتها للظروف الجوية، ثم قام بتجميع هذه الأجزاء وتقويتها ومعالجتها يدويًا حتى وصلت إلى النعومة والدقة التي تضاهي مواصفات المصنع الأصلية لبورش.

دقة الميليمتر وتفاصيل التصميم المعقدة

لم تكن العملية مجرد "نسخ ولصق"، بل تطلبت عملاً احترافيًا على مستوى الميليمتر الواحد.

كان على ليك التأكد من أن جميع فتحات التهوية، والجناح الخلفي الضخم، والأبواب المطبوعة تعمل بتناغم تام مع الهيكل المعدني التحتي.

وقد قضى ساعات طويلة في إعادة تشكيل الأسطح لضمان أن الانسيابية الهوائية (Aerodynamics) للسيارة المطبوعة لا تزال فعالة وتوفر الثبات المطلوب لسيارة رياضية بهذا الحجم.

يفتح نجاح هذا المشروع الباب أمام عصر جديد من تخصيص السيارات (Car Customization)، حيث يثبت أن الأدوات الرقمية الحديثة يمكنها تمكين الأفراد من بناء سيارات أحلامهم بتكلفة معقولة وبدقة لا تصدق.

وبالرغم من أن العملية تطلبت صبراً ومهارة فنية عالية، إلا أن النتيجة النهائية لسيارة "بورش 992 GT3 RS" المطبوعة أثبتت أن الحدود بين الهواية والاحتراف الصناعي بدأت تذوب بفضل تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.