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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نبات غير متوقع يخفض الضغط والكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
اسماء محمد

ارتفاع الضغط والكوليسترول من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار.

ووفقا لموقع ميديسن نت فإن الزعتر يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول​.

يُظهر الزعتر تأثيرات خافضة لضغط الدم، لذا فهو خيار عشبي ممتاز لأي شخص يعاني من أعراض ارتفاع ضغط الدم .

كشفت دراسة حديثة أجريت على الحيوانات أن مستخلص الزعتر الشائع قد يخفض بشكل ملحوظ معدل ضربات القلب لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ويعمل هذا المستخلص على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، بينما يرفع مستويات الكوليسترول النافع.

يحسن الدورة الدموية: إن محتوى الزعتر العالي من الحديد والمعادن الأساسية الأخرى يجعله مثالياً لتشجيع تكوين خلايا الدم الحمراء ، وبالتالي زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى أجهزة الجسم الحيوية.

يحمي القلب: يستفيد القلب من مزيج الزعتر الغني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتاميناتبطرق مختلفة، لكن البوتاسيوم والمنجنيز لهما أهمية خاصة.

البوتاسيوم موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، مما يقلل الضغط على الجهاز القلبي الوعائي وهذا يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول عن طريق تقليل تصلب الشرايين والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب التاجية.

الكوليسترول الزعتر الضغط يخفض ضغط الدم ضغط الدم

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