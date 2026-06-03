القصة الكاملة وراء الفوز بـ"لبيتم".. أسرار نجاح منظومة حج القرعة 2026

في موسم حج استثنائي اتسم بالدقة في التخطيط وجودة التنفيذ والحرص على أدق التفاصيل، نجحت بعثة حج القرعة في تقديم نموذج متكامل لخدمة ضيوف الرحمن، عكس حجم الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لضمان راحة الحجاج المصريين وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء يسودها التنظيم والطمأنينة.

فلم يكن فوز بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة «لبيتم» السعودية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، ضمن فئة مكاتب شؤون الحج، مجرد تتويج لموسم ناجح، بل كان انعكاسًا طبيعيًا لمنظومة متكاملة من العمل والتخطيط والإدارة الدقيقة، بدأت قبل أشهر طويلة من سفر الحجاج، واستمرت حتى انتهاء المناسك وبدء عودتهم إلى أرض الوطن.





فخلف هذا الإنجاز تقف جهود متواصلة بذلتها وزارة الداخلية في الإعداد والتنظيم والمتابعة، بهدف توفير أفضل مستوى من الخدمات لحجاج القرعة، الذين يمثلون شريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، ويعد برنامج القرعة بالنسبة لهم الطريق الأقل تكلفة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ورغم الطبيعة الاقتصادية لحج القرعة مقارنة ببرامج الحج الأخرى، فإن مستوى الخدمات المقدمة هذا العام جاء لافتًا على مختلف المستويات، سواء فيما يتعلق بالسكن أو النقل أو الرعاية الطبية أو الإعاشة أو إدارة المشاعر المقدسة، وهو ما انعكس بصورة واضحة في حالة الرضا الواسعة بين الحجاج، ورسخ صورة إيجابية عن الجهود المبذولة لخدمتهم.

البداية من التخطيط.. موسم ناجح صنع قبل انطلاق الرحلة

لم يكن النجاح الذي تحقق خلال موسم الحج الحالي وليد اللحظة، وإنما جاء نتيجة تخطيط مبكر بدأ فور انتهاء الموسم الماضي، حيث عملت الجهات المعنية على دراسة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية والاستفادة من الخبرات المتراكمة، من أجل الوصول إلى أفضل صورة ممكنة لخدمة الحجاج.

واعتمدت منظومة العمل على رؤية واضحة شملت جميع مراحل الرحلة، بدءًا من اختيار أماكن الإقامة والتعاقد عليها، مرورًا بوسائل النقل والإعاشة والخدمات الطبية، ووصولًا إلى ترتيبات التصعيد للمشاعر المقدسة والتفويج والعودة إلى أرض الوطن.

وقد أسهم هذا التخطيط المبكر في تجنب العديد من العقبات المحتملة، وأتاح تنفيذ مختلف الخدمات بصورة أكثر كفاءة وانضباطًا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على راحة الحجاج وسهولة أداء مناسكهم.

المتابعة المستمرة.. مفتاح النجاح ورضا الحجاج

وجاءت توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاهتمام الكامل بكافة تفاصيل منظومة الحج، لتؤكد أن خدمة الحجاج ليست مجرد مهمة تنظيمية، وإنما مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب أعلى درجات الاهتمام والالتزام.

وشكلت المتابعة اليومية والمستمرة لأوضاع الحجاج أحد أبرز عوامل نجاح الموسم، حيث جرى رصد مختلف الاحتياجات والملاحظات والتعامل معها بصورة فورية، بما ساهم في الحفاظ على انتظام الخدمات ورفع مستوى الجاهزية داخل مقار الإقامة والمشاعر المقدسة.

كما لعبت هذه المتابعة دورًا مهمًا في ضمان سرعة الاستجابة لأي ظروف طارئة، وتقديم الدعم اللازم للحجاج في مختلف مراحل الرحلة، الأمر الذي انعكس على مستوى الرضا العام بينهم.

إقامة على بعد خطوات من المسجد الحرام





حرصت بعثة القرعة هذا العام على اختيار 16 فندقًا متميزًا بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، بما يتيح للحجاج سهولة الوصول إلى المسجد الحرام وأداء الصلوات والشعائر دون مشقة أو عناء.

ولم تقتصر معايير الاختيار على قرب الفنادق من الحرم فقط، وإنما امتدت لتشمل مستوى الخدمات الفندقية والتجهيزات ومدى ملاءمتها لاحتياجات الحجاج، وهو ما ساهم في توفير بيئة مريحة ومستقرة طوال فترة الإقامة بمكة المكرمة.





وأشاد العديد من الحجاج بمستوى السكن المخصص لهم، مؤكدين أن قرب الفنادق من المسجد الحرام كان أحد أبرز عوامل الراحة خلال الرحلة.

راحة وطمأنينة بجوار المسجد النبوي

وفي المدينة المنورة، وفرت بعثة القرعة أربعة فنادق متميزة بالمنطقة الشمالية القريبة من المسجد النبوي الشريف، بما منح الحجاج فرصة الوصول بسهولة إلى المسجد النبوي وأداء الصلوات في أجواء روحانية مميزة.

وساهمت مواقع الفنادق المختارة بعناية في تقليل المشقة البدنية على الحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الحالات الصحية الخاصة، كما وفرت لهم قدرًا أكبر من الراحة والاستقرار طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة.

منظومة نقل متطورة تراعي راحة ضيوف الرحمن

شهدت منظومة النقل خلال الموسم الحالي نقلة نوعية واضحة، من خلال توفير حافلات حديثة ومكيفة ومجهزة بدورات مياه لنقل الحجاج بين المدن السعودية المختلفة، وكذلك أثناء الانتقال إلى المشاعر المقدسة.

وأتاحت هذه الحافلات مستوى مرتفعًا من الراحة للحجاج، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وطول المسافات بين المدن السعودية المختلفة، كما ساهمت في تقليل الإرهاق البدني الناتج عن التنقلات المتكررة.

ولعبت جاهزية وسائل النقل دورًا مهمًا في تحقيق انسيابية الحركة خلال المراحل المختلفة للمناسك، خاصة أثناء التصعيد إلى عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة، والانتقال إلى مشعر منى، بما ساعد على تقليل فترات الانتظار والازدحام.

كما حرصت البعثة على توفير حافلات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار اهتمامها بمراعاة احتياجات مختلف الفئات من الحجاج.

«حاج بلا حقيبة».. تجربة أكثر سهولة وانسيابية

ومن أبرز الجوانب التنظيمية التي حققت نجاحًا لافتًا هذا العام، تطبيق منظومة نقل الحقائب وفقًا لتعليمات السلطات السعودية تحت شعار «حاج بلا حقيبة».

وأسهمت هذه المنظومة في تخفيف الأعباء عن الحجاج خلال تنقلاتهم المختلفة، حيث لم يعد الحاج مضطرًا لحمل أمتعته والتنقل بها بين المدن والمشاعر المقدسة، الأمر الذي وفر له قدرًا كبيرًا من الراحة وساعده على التفرغ لأداء المناسك.

كما ساعدت المنظومة في تحقيق انسيابية أكبر خلال عمليات الوصول والمغادرة والتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.





صفر مفقودات.. نجاح لوجستي يعكس دقة التنظيم

ويعد نجاح منظومة الحقائب في الوصول إلى نسبة صفر حقائب مفقودة أحد أبرز الإنجازات التنظيمية التي تحققت خلال الموسم.

فهذا الرقم يعكس مستوى عالٍ من الانضباط والدقة في عمليات الترقيم والمتابعة والتسليم والاستلام، كما يؤكد كفاءة منظومة العمل الميداني التي أشرفت على إدارة الحقائب طوال الرحلة.

ولم يقتصر أثر هذا النجاح على الجانب التنظيمي فقط، بل منح الحجاج شعورًا كبيرًا بالاطمئنان والثقة، وأبعد عنهم أحد أكثر مصادر القلق التي قد تواجه المسافرين خلال رحلاتهم.

رعاية صحية متكاملة على مدار الساعة

وحرصت البعثة على توفير عيادات طبية مجهزة داخل مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتعامل الفوري مع الحالات المرضية والطارئة.

وشكل وجود الخدمات الطبية داخل أماكن إقامة الحجاج عنصر أمان مهمًا، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أتاح لهم الحصول على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

كما لم تقتصر الخدمات الطبية على الجانب العلاجي فقط، بل شملت المتابعة الوقائية والإرشادات الصحية والتدخل السريع عند الحاجة، بما ساهم في الحفاظ على الحالة الصحية العامة للحجاج طوال الموسم.

مخيمات عرفات.. مواقع متميزة وتنظيم محكم

وفي مشعر عرفات، تم اختيار مواقع متميزة لمخيمات حجاج القرعة بالقرب من مسجد نمرة، وهو ما منح الحجاج ميزة كبيرة من حيث سهولة الوصول إلى المسجد والاستماع إلى خطبة يوم عرفة وأداء الصلوات في أجواء إيمانية مميزة.

كما توسطت مواقف الحافلات مواقع المخيمات، الأمر الذي ساهم في تسهيل حركة الحجاج وسرعة النفرة إلى مزدلفة، وتقليل التكدسات والازدحام خلال واحدة من أكثر مراحل الحج حساسية.

وجرى تجهيز المخيمات بمستوى عالٍ من الكفاءة، بما وفر بيئة مناسبة للحجاج خلال يوم عرفة، وساعد على إدارة الحشود بصورة أكثر فاعلية وانضباطًا.

في قلب المشاعر.. خدمات متكاملة بمخيمات منى

وفي مشعر منى، تم اختيار مواقع متميزة للمخيمات بالقرب من جسر الجمرات، بما ساهم في تسهيل حركة الحجاج أثناء أداء نسك رمي الجمرات وتقليل الوقت والجهد المبذولين في التنقل.

كما جرى تزويد المخيمات بمكيفات عالية الكفاءة وتجهيزات متطورة، ساعدت على توفير أجواء أكثر راحة للحجاج في ظل درجات الحرارة المرتفعة والكثافات البشرية الكبيرة التي تشهدها المشاعر المقدسة خلال أيام التشريق.

وأكدت التجربة أن حسن اختيار مواقع المخيمات يعد أحد العوامل الرئيسية في نجاح موسم الحج، لما له من تأثير مباشر على راحة الحجاج وسلامتهم وسهولة تنقلهم.



وجبات متنوعة تلبي احتياجات الحجاج

ووفرت بعثة القرعة منظومة غذائية متكاملة شملت تقديم أربع وجبات جافة خلال فترات الإقامة والتنقل، إلى جانب الوجبات الساخنة في مشعري عرفات ومنى.

كما تم توفير وجبات خفيفة ومشروبات متنوعة خلال فترات التواجد بالمشاعر المقدسة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الغذائية للحجاج في مختلف الأوقات.

وتميزت الوجبات الساخنة بالتنوع والجودة، حيث شملت أصنافًا متعددة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، إلى جانب الخضروات والفواكه والعصائر، بما يوفر للحجاج العناصر الغذائية اللازمة والطاقة المطلوبة لأداء المناسك.

وأثبتت تجربة الإعاشة هذا العام أن جودة الغذاء تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية المتكاملة للحاج، لما لها من دور مهم في الحفاظ على صحته وقدرته على أداء المناسك.

معادلة النجاح.. تكلفة أقل وخدمات أفضل

ومن أبرز ما ميز موسم حج القرعة هذا العام نجاحه في الجمع بين انخفاض التكلفة مقارنة بالبرامج الأخرى، وتقديم مستوى خدمات حظي بإشادة واسعة من الحجاج.

وتعكس هذه المعادلة كفاءة الإدارة وحسن استغلال الموارد والتخطيط الدقيق لمختلف مراحل الرحلة، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.

كما يجسد هذا النجاح اهتمام الدولة بالمواطنين البسطاء وحرصها على توفير تجربة حج متميزة تحفظ كرامتهم وتساعدهم على أداء الفريضة في أفضل الظروف الممكنة.

رضا الحجاج.. الشهادة الأصدق على نجاح الموسم

ويبقى رضا الحجاج هو المعيار الأهم في تقييم أي موسم حج، وهو ما ظهر بوضوح من خلال الإشادات الواسعة التي حظيت بها بعثة القرعة هذا العام، سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو السكن أو النقل أو الرعاية الطبية أو الإعاشة.

وأكد موسم حج القرعة 2026 أن النجاح في إدارة مثل هذه الملفات الكبرى لا يرتبط فقط بالإمكانات المتاحة، وإنما يعتمد بالدرجة الأولى على حسن التخطيط والدقة في التنفيذ والمتابعة المستمرة والقدرة على التعامل السريع مع مختلف التحديات.

وفي المجمل، شكل موسم حج القرعة هذا العام نموذجًا ناجحًا ومتكاملًا في خدمة ضيوف الرحمن، وأثبت أن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، إلى جانب التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة، قادر على صناعة إنجازات كبيرة تحظى بالتقدير محليًا ودوليًا.

ولذلك جاء الفوز بالدرع الفضي لجائزة «لبّيتم» تتويجًا مستحقًا لجهود متواصلة بُذلت على مدار أشهر طويلة، وشهادة جديدة على نجاح منظومة حج القرعة في تقديم.