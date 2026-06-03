نابولي يفعل بند شراء مهاجم مانشستر يونايتد نهائيا

أعلن نادي نابولي الإيطالي تفعيل بندء شراء راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد بشكل نهائي.

وكان نابولي قد تعاقد مع اللاعب النرويجي على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل أن يفعل بند الشراء.

هويلوند وقع على عقود انتقاله لـ نابولي لمدة 4 مواسم تنتهي موسم 2030، عقب المستوى اللافت للنظر الذي ظهر به الدولي الدنماركي خلال الموسم الماضي مع البارتينوبي.

تمكن راسموس من تسجيل 16 هدفًا مع نابولي في كافة المسابقات خلال الموسم الماضي بجانب تقديمه 8 تمريرات حاسمة، ليستحق اللاعب الاستمرار مع الفريق، ومع تأهل نابولي لدوري أبطال أوروبا، تم تفعيل بند الشراء الإلزامي، الوارد في الاتفاقية المبرمة الصيف الماضي مع مانشستر يونايتد، تلقائيًا.

صفقة مهاجم نابولي

وكلفت صفقة هويلوند خزينة نابولي مقابل 50 مليون يورو، مقسمة ما بين 44 مليون يورو قيمة تفعيل بند الشراء الإلزامي، و6 ملايين يورو دُفعت للإعارة الأولية.