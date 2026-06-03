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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نابولي يتعاقد مع هويلاند قادمًا من مانشستر يونايتد

هويلاند
هويلاند
حمزة شعيب

أعلن نادي نابولي الإيطالي بشكل رسمي تعاقده مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند قادمًا من مانشستر يونايتد؛ ليصبح أولى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تعكس رغبة النادي في تعزيز خطه الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان هويلاند قد انضم في وقت سابق إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يتمكن النادي الإيطالي من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد يقضي بتفعيل بند الشراء الإلزامي، ليصبح اللاعب مملوكًا للنادي بشكل نهائي.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فقد وقع “هويلاند” عقدًا طويل الأمد مع نابولي يمتد لمدة 4 مواسم، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال فترة الإعارة، والتي جعلت إدارة النادي تتحرك سريعًا لحسم الصفقة بشكل دائم.

وقدم المهاجم الدنماركي موسمًا لافتًا بقميص نابولي، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا في مختلف البطولات، إلى جانب صناعة 8 أهداف أخرى، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية خلال الموسم الماضي.

ومع تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا، تم تفعيل بند الشراء الإلزامي المنصوص عليه في اتفاق الإعارة مع مانشستر يونايتد، ليتم تثبيت الصفقة بشكل رسمي دون الحاجة إلى مفاوضات إضافية.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 50 مليون يورو، منها 44 مليون يورو لتفعيل بند الشراء الإلزامي، إضافة إلى 6 ملايين يورو تم دفعها مقابل الإعارة في الموسم الماضي، في صفقة تؤكد ثقة إدارة نابولي في قدرات اللاعب وإمكانياته المستقبلية.

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