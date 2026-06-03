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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رغم فوائدها.. القهوة الخضراء تدمر الجسم في هذه الحالات

القهوة الخضراء
القهوة الخضراء
اسماء محمد

تعد القهوة الخضراء من افضل المشروبات الصحية التى يلحأ لها الكثير من الأشخاص ولكن في بعض الحالات تسبب أضرار خطيرة.

ووفقا لموقع webmd الآثار الجانبية الخطيرة للقهوة الخضراء.

على الرغم من أنها أقل شيوعًا، إلا أن الآثار الجانبية الأكثر خطورة للقهوة الخضراء موصوفة أدناه، إلى جانب ما يجب فعله في حالة حدوثها.

ردود فعل تحسسية شديدة

يُسبب القهوة الخضراء ردود فعل تحسسية ، والتي قد تكون خطيرة وتوقف عن تناول القهوة الخضراء واطلب المساعدة الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية التي تدل على رد فعل تحسسي شديد.

مشاكل في التنفس أو أزيز
نبضات قلب متسارعة
الحمى أو الشعور العام بالمرض
تضخم الغدد الليمفاوية
تورم الوجه أو الشفتين أو الفم أو اللسان أو الحلق
صعوبة في البلع أو ضيق في الحلق
حكة أو طفح جلدي
نتوءات على الجلد تسمى  الشرى ، وقد تكون حمراء أو وردية أو بيضاء أو بنية اللون حسب لون بشرتك.
الغثيان أو القيء
الشعور بالدوار، أو الدوخة، أو الإغماء
مغص في المعدة
ألم المفاصل

تأثيرات على القلب. يحتوي البن الأخضر على الكافيين، الذي قد يزيد من خطر الإصابة ببعض مشاكل القلب، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم أو التسبب في اضطراب نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب ). 

تزداد احتمالية حدوث هذه المشاكل مع تناول جرعات عالية من الكافيين أو مع زيادة كمية الكافيين التي تتناولها يوميًا و تحتوي مشروبات البن الأخضر على كمية أقل من الكافيين مقارنةً بالقهوة التقليدية، ولكن مستخلصات البن الأخضر قد تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين.

يوجد الكافيين في العديد من الأطعمة والمشروبات الشائعة الأخرى لذا، راقب جميع مصادر الكافيين التي تتناولها للتأكد من عدم الإفراط في تناوله. 

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