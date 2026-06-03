تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.. البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت

أعربت البحرين اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت، واستهدافها منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان نقلته وكالة أنباء (بنا) - على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت يعد تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقًا جسيمًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع الكويت وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الكويت وشعبها وأسرة الضحية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ولدولة الكويت وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.