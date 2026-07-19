أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات سيدان في مصر..تويوتا تقدم Aqua GR 2026 بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

مواصفات تويوتا برادو 2026.. كم يبلغ سعرها؟

تنتمي السيارة تويوتا برادو إلى فئة الـ SUV كبيرة الحجم، وتعد من أشهر سيارات العلامة اليابانية في هذه الفئة، ويواصل الجيل الجديد من تويوتا برادو 2026 تكملة مسيرة واحدة من أبرز سيارات تويوتا من خلال تقديم تصميم حديث، مع منظومة حركة مطورة وتجهيزات متنوعة بحسب الفئات.

أرخص 5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر.. اعرف الأسعار

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في أسواق السيارات المختلفة، نسبة إلى الأبعاد المتقاربة نسبيًا، إلى جانب المساحة المناسبة، بالإضافة إلى تنوع التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية.

تويوتا تقدم ياريس Aqua GR Sport 2026.. وهذا سعرها عالميًا

واصلت تويوتا تعزيز حضورها في السوق الياباني عبر طرح إصدارات جديدة تحمل الطابع الرياضي، وكان أحدثها ياريس Aqua GR Sport موديل 2026، التي جاءت ضمن عائلة Gazoo Racing المعروفة بتقديم نسخ تجمع بين التصميم الرياضي وتحسينات القيادة.

تقارب الـ 800 حصان.. مازيراتي جران كابريو Folgore لمحبي السوبر كارز

تعزز مازيراتي من تطوير حضورها في قطاع السيارات الفاخرة من خلال التوسع في تقديم الطرازات الكهربائية، مستندة إلى تاريخ يمتد منذ تأسيسها عام 1914 في مدينة بولونيا الإيطالية.

أسعار بي إم دبليو X6 موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل بي ام دبليو X6 تعزيز مكانتها باعتبارها واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها BMW، بعدما انطلقت للمرة الأولى عالميًا عام 2008، لتصبح مع مرور السنوات من أبرز الطرازات التي تجمع بين التصميم الرياضي والعملية.