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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصل لـ 340 حصانا.. ماذا تقدم بي ام دبليو Z4 2026؟

بي ام دبليو Z4 موديل 2026
بي ام دبليو Z4 موديل 2026
صبري طلبه

تعد بي ام دبليو Z4 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الألمانية على مدار سنوات، إذ يعود ظهور أول أجيالها إلى عام 2002 عندما جاءت كبديل لطراز Z3.

واستطاعت منذ ذلك الوقت أن تحافظ على مكانتها ضمن فئة السيارات المكشوفة ذات الطابع الرياضي، ومع موديل 2026، تواصل السيارة تقديم فلسفتها المعتمدة على الجمع بين التصميم الانسيابي والأداء الديناميكي.

بي ام دبليو Z4 موديل 2026

أبعاد بي ام دبليو Z4 موديل 2026

تعتمد بي ام دبليو Z4 موديل 2026 على تصميم من فئة السيارات المكشوفة الفاخرة، حيث يبلغ طولها 4,324 مم، فيما يصل العرض إلى 1,864 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1,303 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,470 مم.

محركات وأداء بي ام دبليو Z4 موديل 2026

تأتي بي ام دبليو Z4 بفئة sDrive20i التي تتوفر بخيارين لناقل الحركة، الأول أوتوماتيكي من ثماني سرعات، والثاني يدوي من ست سرعات، بينما تعتمد الفئتان على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات مع نظام دفع خلفي.

بي ام دبليو Z4 موديل 2026

ويولد المحرك قوة تبلغ 197 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، وتحقق النسخة المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيكي معدلات استهلاك وقود تبلغ 16.8 كم لكل لتر، بينما تبلغ سرعتها القصوى 240 كم في الساعة.

وتحتاج إلى 6.6 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة، أما النسخة اليدوية من بي ام دبليو Z4 موديل 2026 فتصل سرعتها القصوى إلى 241 كم في الساعة، مع زمن تسارع يبلغ 6.8 ثانية، ويبلغ خزان الوقود في الفئتين 52 لترًا.

بي ام دبليو Z4 موديل 2026

وتنتقل بي ام دبليو Z4 في فئة sDrive30i إلى مستوى أعلى من الأداء، حيث تعتمد أيضًا على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، لكنه يقدم قوة أكبر تصل إلى 258 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يعمل مع نظام الدفع الخلفي، وتبلغ السرعة القصوى لهذه الفئة 250 كم في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 5.4 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة من الثبات، كما تحقق معدلات استهلاك وقود تصل إلى 16.8 كم لكل لتر.

بي ام دبليو Z4 موديل 2026

فئة M40i الأعلى تجهيزًا 

تمثل فئة M40i الخيار الأقوى ضمن مجموعة بي ام دبليو Z4 موديل 2026، إذ تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 3.0 لتر مكون من 6 أسطوانات مستقيمة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي.

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 340 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 500 نيوتن متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. 

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