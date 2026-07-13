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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن روكس 01.. النسخة العالمية

روكس 01
روكس 01
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تواصل روكس تعزيز حضورها في أسواق السيارات العالمية من خلال تقديم مجموعة من الطرازات التي تعتمد على أحدث تقنيات الدفع الكهربائي.

ويعد طراز روكس 01 من أبرز إصداراتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم هذه السيارة عالميًا عبر فئتين هما 7S و6S، مع باقة كبيرة من التجهيزات وبتصميم الـ SUV.

روكس 01

منظومة دفع روكس 01

تعتمد روكس 01 على نظام دفع كهربائي بتقنية المدى الموسع REEV، وتعمل السيارة بواسطة محركين كهربائيين، إلى جانب محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يستخدم كموسع للمدى.

وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT مع نظام دفع كلي AWD، وتولد المنظومة مجتمعة قوة تبلغ 470 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 740 نيوتن متر.

روكس 01

مدى روكس 01

تأتي السيارة بخزان وقود سعته 70 لتراً، إضافة إلى بطارية بسعة 56 كيلوواط ساعة، لتوفر إمكانية السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 235 كيلومتراً قبل الحاجة إلى تشغيل محرك توسيع المدى، أما إجمالي مدى القيادة فيصل إلى 1,115 كيلومتراً.

أرقام وتسارع روكس 01

تقدم روكس 01 مستويات أداء تناسب فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ تبلغ سرعتها القصوى 190 كيلومتراً في الساعة، بينما تستغرق 5.5 ثانية فقط للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. 

روكس 01

روكس 01 وأنظمة السلامة

تضم روكس 01 مجموعة واسعة من تجهيزات السلامة حيث زودت بعشر وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ونظام تثبيت سرعة متكيف، وتشمل تجهيزات الأمان أيضاً التحذير من التصادم الأمامي، ونظام مراقبة المسار مع التحذير عند الخروج والمساعدة على البقاء داخله.

وتحتوي روكس 01 على نظام مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية والتصادم الخلفي، وتدعم السيارة عملية الركن عبر حساسات أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة وكاميرا مدمجة بالمرآة الداخلية.

روكس 01

تجهيزات روكس 01

تأتي روكس 01 بفرش من الجلد الفاخر، ومقاعد كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 15.7 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة. 

ويعمل نظام التكييف الأوتوماتيكي بثلاث مناطق مستقلة، مع فتحات خاصة للصفين الثاني والثالث ونظام جودة الهواء AQS، كما تتوفر خاصية تبريد المقاعد الخلفية، وتدفئة وتدليك مقاعد الصف الثاني، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول.

أبعاد روكس 01

تعكس أبعاد روكس 01 طبيعة السيارة العائلية ذات الطابع الرياضي، إذ يبلغ طولها 5,295 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,980 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,869 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,010 مم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,735 كيلوجراماً.

روكس روكس 01 مواصفات روكس 01 السيارة روكس 01

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