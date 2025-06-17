أكبر SUV صينية.. سعر ومواصفات روكس 01 موديل 20525 في الإمارات

استطاعت السيارات الصينية أن تحقق انتشارًا كبيرًا في مختلف الأسواق العالمية والعربية، لما تقدمة من تكنولوجيا عصرية، ومجموعة من التجهيزات المميزة سواء كانت الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم المختلفة.

وتعتبر السيارة روكس 01 موديل 2025 واحدة من أكبر السيارات الصينية التي طرحت في الإمارات، وتتميز السيارة بهيكل رياضي كبير من فئة الـ suv متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى مقدمة مدببة، وعجلات ذات طابع رياضي مدعومة بجنوط ذات مظهر هندسي يعزز من هذا المفهوم.

روكس 01 موديل 2025

أبعاد السيارة روكس 01 موديل 2025

تأتي السيارة روكس 01 موديل 2025 بنسبة طول كلي بلغت 5.295 مم، وعرض يبلغ 1.890 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.869 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.010 مم.

المواصفات الفنية للسيارة روكس 01 موديل 2025

تعتمد السيارة روكس 01 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 470 حصانًا، و740 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

روكس 01 موديل 2025

أما عن قدرات الحركة تعتمد السيارة روكس 01 موديل 2025 على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 5.5 ثانية.

روكس 01 موديل 2025

أسعار السيارة روكس 01 موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة روكس 01 موديل 2025 في السوق الإماراتية بسعر يبلغ 265 ألف درهم، وعبر فئة واحدة من التجهيزات.