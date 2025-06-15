بي إم دبليو تكشف تقدم XM موديل 2026 الجديدة.. بقوة 738 حصانا

تعزز بي إم دبليو من تواجدها في مجال السيارات، بعد أن قدمت السيارة BMW XM Label موديل 2026، التي تعتمد على قدرات فنية عالية الأداء، حيث تصل قوة المحرك إلى 738 حصانًا، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

القدرات الفنية للسيارة بي إم دبليو XM موديل 2026

تعتمد السيارة بي إم دبليو XM موديل 2026 على محرك تيربو مزدوج سعة 4400 سي سي، ثماني الأسطوانات V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 577 حصانًا، مدعوم بمحرك كهربائي لتصل القوة الإجمالية 738 حصانًا، مع تقنيات الجر الرباعي للعجلات، وناقل سرعات 8 غيارات أوتوماتيكي.



بي إم دبليو XM موديل 2026

تسارع مميز لسيارة بي إم دبليو XM موديل 2026

تتراوح السرعة القصوى للسيارة بي إم دبليو XM موديل 2026 بين 155 و175 ميل/ساعة، ما يعادل 250 أو280 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية تقدر بـ 3.6 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة.

بي إم دبليو XM موديل 2026

تجهيزات BMW XM Label موديل 2026

تضم السيارة BMW XM Label موديل 2026 حزمة من التجهيزات، أبرزها شاشة كبيرة الحجم لقراءة البيانات الخاصة بقائد المركبة، بالإضافة إلى عرض الخرائط ودعم وسائل الترفيه والتحكم، والتطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

بي إم دبليو XM موديل 2026

ودعمت BMW XM Label موديل 2026 بمقاعد من الجلد الفاخر، والتي تزين أيضًا الأبواب وقمرة القيادة، مع وجود نظام ترفيهي مميز، وفرامل يد كهربائية، بالإضافة إلى بطارية سعة 19.2 كيلووات/ساعة، ولمسات خارجية تعزز من المفهوم الرياضي الخاص بهذه السيارة.