هيونداي إلنترا AD موديل 2024 كسر زيرو .. بأقل سعر

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب الأسعار والتجهيزات، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتصميمات الخارجية، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية، أو فئة السيدان.

وتعتبر السيارة هيونداي إلنترا AD من أشهر إصدارت السيدان في السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي ظهرت بحالة "كسر الزيرو" بسعر يبلغ 970 ألف جنيه، للفئة SMART ضمن موديلات 2024.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب أهمية مراجعة متوسط الأسعار.

هيونداي إلنترا AD موديل 2024

مواصفات السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024

تستمد هيونداي إلنترا AD موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

هيونداي إلنترا AD موديل 2024

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 بقدرات قياسية في التسارع تقدر بـ 11.6 ثانية، وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي إلنترا AD موديل 2024

وتضم السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 مجموعة من التجهيزات منها، وسائد هوائية، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، إنذار، قفل مركزي للأبواب، فرامل مانعة للانغلاق ABS.

أبعاد السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 بأبعاد خارجية تقدر بـ 4620 مم للطول الكلي، و1800 مم للعرض، وبارتفاع 1450 مم، بينما تقدر نسبة الخلوص الأرضي بحوالي 150 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 407 لترًا.