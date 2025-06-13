قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 صورة من حفل أحمد سعد في نادي الشمس
ما هي صلاة الزوال ووقتها؟.. الإفتاء تحدد عدد ركعاتها وفضلها
ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟
تعليق عمرو أديب على أنباء ترشيح مدبولي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية
إيران تتوعد إسرائيل بانتقام ساحق بعد الهجوم الدموي.. الشرق الأوسط يترقب انفجار الصراع
معاش تكافل وكرامة يونيو 2025 .. موعد الصرف بالزيادة الجديدة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي إلنترا AD موديل 2024 كسر زيرو .. بأقل سعر

هيونداي إلنترا AD موديل 2024
هيونداي إلنترا AD موديل 2024
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب الأسعار والتجهيزات، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتصميمات الخارجية، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية، أو فئة السيدان.

وتعتبر السيارة هيونداي إلنترا AD من أشهر إصدارت السيدان في السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي ظهرت بحالة "كسر الزيرو" بسعر يبلغ 970 ألف جنيه، للفئة SMART ضمن موديلات 2024.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب أهمية مراجعة متوسط الأسعار.

هيونداي إلنترا AD موديل 2024 

مواصفات السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 

تستمد هيونداي إلنترا AD موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

هيونداي إلنترا AD موديل 2024 

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 بقدرات قياسية في التسارع تقدر بـ 11.6 ثانية، وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي إلنترا AD موديل 2024 

وتضم السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 مجموعة من التجهيزات منها، وسائد هوائية، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، إنذار، قفل مركزي للأبواب، فرامل مانعة للانغلاق ABS.

أبعاد السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 بأبعاد خارجية تقدر بـ 4620 مم للطول الكلي، و1800 مم للعرض، وبارتفاع 1450 مم، بينما تقدر نسبة الخلوص الأرضي بحوالي 150 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 407 لترًا.

هيونداي هيونداي إلنترا هيونداي إلنترا AD هيونداي إلنترا AD موديل 2024 أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل

صورة أرشيفية

انقلاب نصف نقل بالصحراوي الشرقي في أخميم بسوهاج وإصابة السائق

محكمة

حبس شخصين لاتهامهما بالتعدي على فرد شرطة في الجيزة

بالصور

ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟

: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد