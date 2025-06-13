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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات إم جي 4 EV موديل 2025 في السعودية

إم جي 4 EV موديل 2025
إم جي 4 EV موديل 2025
صبري طلبه

تقدم MG الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، سواء من ناحية التصميم الهيكلي، أو القدرات الفنية والتقنية، ومن ابرز هذه الطرازات هي إم جي 4 EV موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الكهربائية.

القدرات الفنية للسيارة إم جي 4 EV موديل 2025

تعتمد السيارة إم جي 4 EV موديل 2025 على محركات بقوة 170 و203 حصانًا، بالاضافة إلى قدرات أعلى تجهيزًا بقوة تتراوح بين 245 و430 حصانًا، وعزم دوران بين 250 و350، وصولاً إلى 600 نيوتن متر.

إم جي 4 EV موديل 2025

وتأتي السيارة ببطارية سعة 51، 64، 77 كيلووات، مع مدى سير بين 350 و530 كيلومترًا، أما السرعة القصوى تتراوح بين 160 و200 كيلومترًا في الساعة، مع تنوع قدرات الدفع بين الخلفي والكلي للعجلات.

إم جي 4 EV موديل 2025

أبرز تجهيزات السيارة إم جي 4 EV موديل 2025

تضم السيارة إم جي 4 EV موديل 2025 مجموعة من التجهيزات منها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة، ولوحة عدادات قياس 7 بوصة، بالاضافة إلى دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

إم جي 4 EV موديل 2025

زودت السيارة إم جي 4 EV موديل 2025 بمكابح الطوارئ الذاتية، التحذير من حركة المرور الخلفية، مراقبة إجهاد السائق، التحذير من التصادم الأمامي، مراقبة المنطقة العمياء، مكابح مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، وسائد هوائية متقدمة للحماية، نظام الثبات الالكتروني.

إم جي 4 EV موديل 2025

أسعار السيارة إم جي 4 EV موديل 2025

تقدم السيارة إم جي 4 EV موديل 2025 بأسعار تبدأ من 113,900 ريال للفئة الأولى Standard 51KWH ، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 129,900 ريال و 134,900 ريال، ويبلغ سعر الفئة الرابعة والخامسة نحو 147,900 ريال و154,900 ريال سعودي.

إم جي 4 إم جي 4 EV موديل 2025 سعر إم جي 4 EV موديل 2025 أسعار إم جي 4 EV موديل 2025 أسعار إم جي 4 EV موديل 2025 في السعودية

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