كيا سبورتاج TOP LINE كسر زيرو 2025.. كم سعرها؟

تنتمي السيارة كيا سبورتاج إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد من أشهر السيارات الكورية الجنوبية من عائلة الـ SUV، التي طرحت في الأسواق العالمية والمحلية، إلى جانب أسواق المستعمل و"كسر الزيرو".

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، ضمن فئات TOP LINE، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و950 ألف جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2025

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بمسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، إلى جانب مراجعة متوسط أسعار السيارة التي ترغب في شرائها بشكل جيد.

كيا سبورتاج موديل 2025

تجهيزات السيارة كيا سبورتاج موديل 2025

تضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 مجموعة من التجهيزات تتضمن، مثبت سرعة، مصابيح ضباب، قفل مركزي للأبواب، بصمة خارجية لسهولة فاح وغلق السيارة، نظام صوتي ترفيهي يتصل بشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا سبورتاج موديل 2025

كما تضم السيارة كيا سبورتاج فتحة سقف كهربائية بانوراما، مكيف هواء أوتوماتيكي، كاميرا، حساسات حركة أمامية وخلفية، نوافذ كهربائية، مرايات كهربائية ضم، زجاج خلفي مظلل، جنوط رياضية يصل قياسها 18 بوصة.

كيا سبورتاج موديل 2025

زودت السيارة كيا سبورتاج بنظام مانع الانغلاق ABS الخاص بمنظومة الفرامل، إلى جانب برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، ووسائد هوائية متقدمة للحماية، وإنذار مانع للسرقة، إيموبليزر.

كيا سبورتاج موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2025

تستمد السيارة كيا سبورتاج أوامر الحركة من ناقل سرعات DSG مكون من 7 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.