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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم تسلا X موديل 2025 وكم يبلغ سعرها ؟| صور

تسلا X موديل 2025
تسلا X موديل 2025
صبري طلبه

تقدم تسلا مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة عالميًا وعربيًا، ومنها السيارة TESLA X موديل 2025، والتي تقدم في السوق الإماراتي عبر فئتين من التجهيزات هم Long Range وPlaid، وبأسعار تبدأ من 342,990 درهم.

محركات تسلا X موديل 2025

تأتي السيارة تسلا X موديل 2025 بمحرك مزودج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 670 حصانًا، مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، بالإضافة إلى فئة اخرى تضم 3 محركات كهربائية بقوة إجمالية قدرها 1020 حصانًا.

تسلا X موديل 2025

مدى بطاريات تسلا X موديل 2025 

تأتي السيارة تسلا X موديل 2025 ببطاريات سعة 100 و130 كيلووات/ساعة، مع مدى للسير يتراوح بين 547 و580 كيلومتر.

تسلا X موديل 2025

معدل التسارع والسرعة القصوى للسيارة 

تتراوح السرعة القصوى للسيارة تسلا X موديل 2025 بين 250 و262 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية تتراوح بين 2.6 و3.9 ثانية، عند التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تسلا X موديل 2025

أبرز تجهيزات السيارة تسلا X موديل 2025 

تضم السيارة تسلا X موديل 2025 مساعد الفرامل BA، كاميرا 360 درجة للمتابعة، حساسات حركة أمامية وخلفية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، خاصية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

تسلا X موديل 2025

زودت السيارة تسلا X موديل 2025 بمكيف هواء أوتوماتيكي، سماعات لاسلكية، شاحن للهواتف، بلوتوث، الاتصال بالانترنت، مقاعد ذات تحكم كهربائي قابلة للتدفئة والتبريد، مصابيح ترحيب، منافذ طاقة، مسند يد، إضاءة LED.

أسعار السيارة تسلا X موديل 2025 في السوق الاماراتي 

تقدم السيارة تسلا X موديل 2025 بأسعار تبدأ من 342,990 درهم وصولاً إلى 397,990 درهم.

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