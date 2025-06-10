أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 في مصر.. سيدان بحالة الفبريكا

تواصل السيارة لادا جرانتا من تعزيز تواجدها في السوق المصري للسيارات المستعملة، كواحدة من أرخص السيارات المقدمة هناك، والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء أو يدوي مانيوال، مع تجهيزات متنوعة بحسب كل فئة وموديل.

محرك السيارة لادا جرانتا 2023

تأتي السيارة محرك السيارة لادا جرانتا 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 98 حصانًا، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

لادا جرانتا 2023

تجهيزات السيارة لادا جرانتا 2023

تضم السيارة لادا جرانتا 2023 وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، زجاج كهربائي، قفل مركزي للأبواب، إنذار، ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة عن بعد.

لادا جرانتا 2023

كما تضم السيارة لادا جرانتا 2023 مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، جنوط 14 بوصة، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح أمامية حادة الشكل، وتأتي بأبعاد خارجية بلغت 4268 مم للطول الكلي، و1700 مم للعرض، و1500 مم للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 480 لترًا.

لادا جرانتا 2023

سعر السيارة لادا جرانتا 2023 في سوق المستعمل

ظهرت السيارة لادا جرانتا 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يتراوح بين 440 و475 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط الأسعار من وقت إلى اخر قبل شراء أي سيارة مستعملة، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.