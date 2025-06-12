بي واي دي تطلق نسختها Atto 2 الكهربائية الجديدة.. صور

اطلقت بي واي دي عملاق تصنيع السيارات الصينية، نسختها الجديدة Atto 2، حيث تواصل من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتقدم السيارة بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية، مع باقة من التجهيزات.

محرك بي واي دي Atto 2 ومدى السير

تعتمد السيارة بي واي دي Atto 2 على محرك بقوة 130 كيلووات، ما يعادل 177 حصانًا، أما عن مدى السير يصل إلى 312 كيلومترًا، حيث تعتمد على بطارية سعة 45 كيلووات/ساعة.

بي واي دي Atto 2

تسارع السيارة بي واي دي Atto 2

تصل السرعة القصوى للسيارة بي واي دي Atto 2 إلى 160 كيلومترًا في الساعة، وبفضل قدراتها الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية.

بي واي دي Atto 2

أبرز تجهيزات السيارة بي واي دي Atto 2

تضم السيارة بي واي دي Atto 2 شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.8 بوصة، بالإضافة إلى سقف زجاجي بانوراما، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، كاميرا محيطة 360 درجة، إلى جانب كاميرا خلفية، مقاعد كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيكي.

بي واي دي Atto 2

تصميم السيارة بي واي دي Atto 2

تأتي السيارة بي واي دي Atto 2 بتصميم رياضي، مع صندوق أمتعة يتسع إلى 1.340 لترًا، وبنسبة طول كلي بلغت 4.30 مترًا، بالاضافة إلى خيارات لونية تتعلق بالطلاء الخارجي تتضمن اللون Cosmos Black، وSkiing White، بالإضافة إلى Climbing Grey Hiking، مع مصابيح حادة الشكل، جنوط رياضية، سبويلر مثبت أعلى ناحية الزجاج الخلفي.