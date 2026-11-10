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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن عزوف الشباب عن العمل بالزراعة.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

يستعرض النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد،اليوم الثلاثاء طلب مناقشة عامة بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وضع خطة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالزراعة.

في ظل حالة العزوف المتزايدة عن العمل بالقطاع الزراعي، وما يترتب عليها من تحديات تهدد مستقبل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.

ويستعرض الشرقاوي، من خلال طلب المناقشة العامة المقدم منه، أهمية قطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز التاريخية والاقتصادية للدولة المصرية.

 تراجع مشاركة الشباب في العمل الزراعي مفارقة تتطلب حلولًا عاجلة


وأكد الشرقاوي أن القطاع الزراعي يشهد حاليًا توسعًا ملحوظًا في الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات والاستثمارات الحكومية، إلا أن هناك مفارقة خطيرة تتمثل في تراجع مشاركة الشباب في العمل الزراعي وعزوفهم عنه، وهو ما يستدعي الوقوف أمام الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ووضع حلول عملية وجادة لمواجهتها.

ويشير الشرقاوي إلى أن ارتفاع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة الصادرات الزراعية وتحسن معدلات نمو القطاع وارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية، لم ينعكس بالشكل المأمول على جذب الشباب للعمل بالزراعة.

وأوضح أن الواقع العملي يؤكد وجود فجوة متزايدة بين الشباب والقطاع الزراعي، رغم أن عدد العاملين بالزراعة يقترب من 8.2 مليون عامل فقط، في وقت يشكل فيه الشباب النسبة الأكبر من المجتمع المصري، مع ارتفاع معدلات بطالتهم بصورة مقلقة.

وتابع الشرقاوي أن الدراسات الميدانية تشير إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن العمل بالزراعة، في مقدمتها انخفاض الدخل الناتج عن العمل الزراعي مقارنة بالقطاعات الأخرى، والطبيعة الشاقة للعمل الزراعي، وغياب مظاهر الأمان الوظيفي، فضلًا عن تفضيل الشباب مجالات العمل الأسرع عائدًا والأكثر استقرارًا.

ويلفت الشرقاوي إلى أن النظرة المجتمعية السلبية لمهنة الزراعة مقارنة بالوظائف الحديثة، وضعف استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، بما يقلل من جاذبية القطاع للشباب المتعلم، إلى جانب ضعف دور الإرشاد الزراعي وغياب التواصل الفعال مع الشباب، تمثل جميعها عوامل أساسية وراء تراجع الإقبال على العمل الزراعي.

ويكشف الشرقاوي أن أغلب العمالة الزراعية تقع خارج مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، كما أن العمالة الزراعية تعد من أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر والإصابات والأمراض وفقدان الدخل، وهو ما يفرض ضرورة توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعاملين بهذا القطاع الحيوي.

إسماعيل الشرقاوي: عزوف الشباب عن الزراعة يهدد الأمن الغذائي ويزيد الاعتماد على الاستيراد

ويحذر النائب إسماعيل الشرقاوي من أن استمرار عزوف الشباب عن العمل بالزراعة يترتب عليه عدد من التداعيات الخطيرة، أبرزها شيخوخة القوى العاملة الزراعية وتراجع معدلات الابتكار، وتهديد استدامة الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة وفول الصويا، بما يمثل تحديًا مباشرًا للأمن الغذائي القومي المصري على المديين المتوسط والطويل.
 

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