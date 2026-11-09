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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السياحة البيئية والعمران الأخضر.. فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات المصرية العُمانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أكدت نقاشات الجلسة الأولى من مستثمر "عمان مصر .. أرض الفرص" أهمية السياحة البيئية في مستقبل التعاون الاستثماري بين مصر وعمان، باعتبارها أكثر استدامة ومحافظة على الموارد.


شددت الجلسة التي حملت "عمان مصر.. شراكات ممتدة نحو المستقبل"، على ضرورة توفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية، فالمعلومات العقارية من أهم المرتكزات التي يبني عليها المستثمرون العقاريون دراساتهم وتوجهاتهم الاستثمارية في السوق العقاري.

الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر


قال د. عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة، إن التراث والسياحة بمثابة إطار عام مشترك لمصر وعمان على حد سواء، مضيفًا أن مستثمري البلدين يمكنهما بناء شراكات واعدة في هذا المجال.


أضاف أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام التي أطلقتها وزارة الإسكان في أكتوبر 2025، وأصبحت المباني الخضراء محورًا رئيسيًا للتنمية العمرانية في مصر، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى40%  والمياه بنسبة 33%، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.


أضاف أن المكون الأخضر والسياحة البيئية أحد المكونات الرئيسية للسياحة بسلطنة عمان، وهو توجه يتماشى مع توجهات العالم، فالسياحة البيئية أكثر استدامة اقتصاديا من السياحة التقليدية.لفت إلى أن الوزارة حددت فرص استثمارية لها مواصفات محددة، ويمكن لأي مستثمر يبحث عنها، ويختار الجيد منها، وتقديم منظومة جيدة توفر كل ما يحتاج المستثمرين.

 فرص استثمارية بساحل البحر الأحمر


وقال مصطفى عبدالوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية،  إن الهيئة تستهدف توفير فرص استثمارية بساحل البحر الأحمر، لا تقتصر فقط على طرح الأراضي، ولكن فرص للشراكة لأول مرة على طول الساحل.

وأكد اهتمام الهيئة الكبير بالسياحية البيئة، بمناطق مرسى علم، ومنطقة بحيرة قارون، والتي تتضمن فرصًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بحيث تشارك الدولة بالأرض والمستثمرين بالبناء.

صناعة التطوير العقاري


وشدد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، على أهمية الهندسة لصناعة التطوير العقاري، فهي التي تختار نموذج يتوافق مع إمكانيات المشروع، وتحويل فكرة المطور من فكرة في الخيال إلى واقع بتكلفة مناسبة لقدراته على التسويق والبيع وتحقيق البيع.


شدد على أن التنافس العالمي كبير في صناعة التطوير العقاري، خاصة في التصميمات، موضحا أن المطورين المصريين اكتسبوا خبرا كبيرة خلال الـ 35 سنة الماضية، وقاموا بدمج واضح بين التصميمات العالمية مع الثقافة العربية، وهي ميزة للمصممين المصريين.


وقال إنه لبناء مستقبل أفضل للتطوير العقاري بمصر وعمان يجب أن نعتمد على أفكارنا وأفكار الهندسة القيمية بالمشروعات التي تحسن من قدرات المطور وتمكنه من بناء أكثر من مشروع في وقت واحد.
 

السياحة البيئية مصر وعمان التعاون الاستثماري التطوير العقاري الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر

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