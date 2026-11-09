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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشان تفضلي جميلة وقوية.. اضبطي نسب هذه الفيتامينات في جسمك

فيتامينات
فيتامينات
اسماء محمد

 تعتمد صحة المرأة وجمال بشرتها وشعرها بشكل مباشر على التغذية المتوازنة والحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

ووفقا لما جاء في موقع webmd إليك أهم الفيتامينات والمعادن التي توفر الدعم الشامل للصحة والنضارة:


فيتامين C 

 

يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، مما يمنحها المرونة ويُقلل من ظهور التجاعيد، كما يعمل كمضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف و يعزز امتصاص الحديد في الجسم ويقوي الجهاز المناعي ومصادرها الحمضيات (البرتقال والليمون)، الكيوي، الفلفل الرومي، والفراولة.



فيتامين اي

 

حارس البشرة والشعر فهو يحمي غشاء الخلايا من الأكسدة، ويساعد في رطوبة البشرة وحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويقوي الشعر من الجذور.
​الفوائد للصحة: يدعم صحة العينين ويُحسن الدورة الدموية و مصادرها المكسرات (مثل اللوز)، البذور (مثل بذور الشمس)، والأفوكادو.



فيتامين B7 البيوتين

 

​ يلعب دوراً رئيسياً في إنتاج الكيراتين، مما يساهم في تكثيف الشعر وتقليل تساقطه وتقوية الأظافر الضعيفة.
​و يساعد الجسم على تحويل الغذاء إلى طاقة وتأيض الدهون والبروتينات.
​أبرز المصادر: البيض، المكسرات، البطاطا الحلوة، والحبوب الكاملة.



فيتامين د

 

سند العظام والمزاج
​وضروري جداً للنساء لامتصاص الكالسيوم وحماية العظام من الهشاشة خاصة مع التقدم في العمر، كما ينظم مستويات الهرمونات والمزاج و يساعد في تجديد خلايا البشرة ويدعم نمو بصيلات الشعر.
​أبرز المصادر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة، الأسماك الدهنية (مثل السلمون)، والأغذية المدعمة.

​ فيتامين ا

 

يعزز نمو الخلايا وتجددها، ويقلل من ظهور حب الشباب والجفاف من خلال تنظيم إفراز الدهون في البشرة.
​الفوائد للصحة: يحافظ على صحة الرؤية والجهاز المناعي ويوجد في الجزر، الكبدة، السبانخ، والمنتجات الألبانية.

يُفضل دائماً الحصول على هذه الفيتامينات من مصادرها الغذائية الطبيعية أولاً، واستشارة الطبيب أو إجراء الفحوصات اللازمة قبل تناول أي مكملات غذائية بجرعات عالية.
 

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