طارق شكري: الطلب على العقار المصري حقيقي ومصر تتضمن فرصا واعدة بالعقار والسياحة

قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الطلب على العقار المصري حقيقي وقوي، في ظل زيجات سنوية تصل لـ 900 ألف حالة.



أضاف، في النسخة الثانية من مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، أن القطاع السياحي في مصر واعد، داعيا المستثمرين العمانيين للاستفادة من الفرص التي يتضمنها.



وأشار إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، واصفا وزارة الإسكان بـ"الشريك الجيد"، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات في هذين القطاعين.



في سياق متصل، أعرب شكري عن تقديره لسلطنة عُمان، مؤكداً أنها تمثل وجهة قريبة إلى قلبه، لما يتمتع به المجتمع العُماني من طيبة وترحاب، مشيداً بدور السفير العُماني لدى مصر، عبدالله بن ناصر الرحبي، في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما دعا إلى تنظيم لقاء يجمع المطورين العقاريين المصريين ونظراءهم العُمانيين، من خلال غرفة التطوير العقاري وبحضور المسؤولين المعنيين والسفير العُماني، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات في مجال التطوير العقاري.