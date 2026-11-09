نقيب المهندسين: فرص واعدة لبناء شراكات في المشروعات الهندسية بين مصر وعمان

أكد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان بلغ نحو 855 مليون دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس وجود فرص حقيقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

عُمان مصر أرض الفرص

قال عبدالغني في النسخة الثانية من مؤتمر عُمان مصر أرض الفرص.. تكامل لا تنافس إن السؤال المطروح هو مدى وصول التعاون بين البلدين إلى مستوى الموارد والإمكانات المتاحة، موضحًا أن الإجابة تستدعي العمل على إقامة شراكات مهنية حقيقية أكثر اتساعًا وعمقًا، خاصة في المجالات الهندسية وتنفيذ المشروعات.

وأضاف أن هناك فرصًا واعدة لبناء شراكات في المشروعات الهندسية، سواء داخل البلدين أو في الأسواق الأفريقية، مؤكدًا التطلع إلى إقامة شراكة متكاملة وفاعلة تحقق الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.