طلب مناقشة في مجلس الشيوخ بشأن خطة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتطوير أداء الأئمة

يستعرض النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمقرر انعقادها غدا وبعد غد، الإثنين والثلاثاء، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، وخطتها لنشر الفكر الوسطي، والاهتمام ببرامج تدريب وتأهيل الوعاظ والأئمة.

ويستهدف طلب المناقشة، الوقوف على سبل تعزيز دور الأئمة والوعاظ في نشر الفكر الوسطي والوعي الديني، والتعرف على الآليات والبرامج التدريبية المتخصصة لتطوير قدراتهم في التعامل مع قضايا المجتمع، وتحصين النشء والشباب ضد الأفكار الهدامة.

وأكد النائب محمد حمزة، في طلب المناقشة، أن الوعي الديني والفكري يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري وحماية الأمن القومي واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أنه في ظل استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، تتضاعف أهمية تضافر الجهود لحماية العقول والقلوب من التيارات الهدامة التي تستهدف الثوابت وتنحرف عن صحيح الدين.

وأوضح أن الأئمة والوعاظ يمثلون صمام الأمان الفكري والروحي للمجتمع، وحلقة الوصل بين ثوابت الدين ومتطلبات العصر، مؤكدًا أن دورهم لا يقتصر على إلقاء خطبة الجمعة أو تقديم الدروس التقليدية، بل يمتد إلى المشاركة في بناء الإنسان وتحصين المجتمعات.

وأشار إلى أن التطور الرقمي الهائل وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي فرضا واقعًا جديدًا، تتسلل من خلاله الفتاوى المضللة والأفكار المشوهة إلى عقول النشء والشباب بسرعة كبيرة؛ ما يستوجب تقييم مدى مواكبة البرامج الدعوية والتدريبية لهذه التحديات، وقياس كفاءة الأئمة والخطباء في التعامل مع الفضاء الرقمي بلغة العصر وأدواته الحديثة.

وأضاف أن الإمام والواعظ يمثلان أحد مصادر تشكيل الوعي الديني في الشارع المصري، ومن ثم فإن الاستثمار في تأهيلهما وتطوير قدراتهما ينعكس بصورة مباشرة على المجتمع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، في طلب المناقشة، إلى أن الواقع العملي أظهر اعتماد بعض الأئمة على نصوص قديمة أو خطب جاهزة ومستهلكة، لا تتناول المشكلات اليومية الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، إلى جانب الاقتصار أحيانًا على الفهم الحرفي للنصوص دون إدراك مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، بما قد يحد من القدرة على تقديم إجابات مرنة تتناسب مع متغيرات العصر.

وشدد النائب على أهمية تطوير منظومة إعداد وتأهيل الأئمة والوعاظ، ووضع آليات واضحة لقياس أثر الخطبة والدرس الديني في تغيير السلوكيات وإحداث تأثير إيجابي حقيقي في وعي المصلين والنشء.