قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعزي مصر وأسر ضحايا قطار العياط.. وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية وموقف الترويج للفرص الاستثمارية
سكرتير عليا الوفد: رسائل الرئيس السيسي بالمؤتمر الطبي للجيش رسخت دعائم الأمن القومي الصحي في مصر
حادث قطار العياط .. ننشر أسماء المصابين في مستشفيي الواسطة وأطفيح المركزي
سفارة الاحتلال في برلين تهاجم رفع العلم الفلسطيني أمام البرلمان الألماني
زيدان يدافع عن مبابي: من حقه الشعور بخيبة أمل بعد خسارة الكرة الذهبية
للمرة الثانية في تاريخه.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي
سارة عمرو تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأوليمبية في الشيش
ضربة موجعة لعموتة قبل مواجهة بيراميدز.. نجم الأهلي خارج الحسابات 3 أسابيع | خاص
التحالف يدمر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة بعد استخدامها في هجوم الرياض
إلى متى تستمر حوادث القطارات؟.. بيان برلماني عاجل بشأن حادث قطار العياط
طلب مناقشة في مجلس الشيوخ بشأن خطة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتطوير أداء الأئمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب مناقشة في مجلس الشيوخ بشأن خطة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتطوير أداء الأئمة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يستعرض النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمقرر انعقادها غدا وبعد غد، الإثنين والثلاثاء، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، وخطتها لنشر الفكر الوسطي، والاهتمام ببرامج تدريب وتأهيل الوعاظ والأئمة.

ويستهدف طلب المناقشة، الوقوف على سبل تعزيز دور الأئمة والوعاظ في نشر الفكر الوسطي والوعي الديني، والتعرف على الآليات والبرامج التدريبية المتخصصة لتطوير قدراتهم في التعامل مع قضايا المجتمع، وتحصين النشء والشباب ضد الأفكار الهدامة.

وأكد النائب محمد حمزة، في طلب المناقشة، أن الوعي الديني والفكري يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري وحماية الأمن القومي واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أنه في ظل استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، تتضاعف أهمية تضافر الجهود لحماية العقول والقلوب من التيارات الهدامة التي تستهدف الثوابت وتنحرف عن صحيح الدين.

وأوضح أن الأئمة والوعاظ يمثلون صمام الأمان الفكري والروحي للمجتمع، وحلقة الوصل بين ثوابت الدين ومتطلبات العصر، مؤكدًا أن دورهم لا يقتصر على إلقاء خطبة الجمعة أو تقديم الدروس التقليدية، بل يمتد إلى المشاركة في بناء الإنسان وتحصين المجتمعات.

وأشار إلى أن التطور الرقمي الهائل وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي فرضا واقعًا جديدًا، تتسلل من خلاله الفتاوى المضللة والأفكار المشوهة إلى عقول النشء والشباب بسرعة كبيرة؛ ما يستوجب تقييم مدى مواكبة البرامج الدعوية والتدريبية لهذه التحديات، وقياس كفاءة الأئمة والخطباء في التعامل مع الفضاء الرقمي بلغة العصر وأدواته الحديثة.

وأضاف أن الإمام والواعظ يمثلان أحد مصادر تشكيل الوعي الديني في الشارع المصري، ومن ثم فإن الاستثمار في تأهيلهما وتطوير قدراتهما ينعكس بصورة مباشرة على المجتمع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، في طلب المناقشة، إلى أن الواقع العملي أظهر اعتماد بعض الأئمة على نصوص قديمة أو خطب جاهزة ومستهلكة، لا تتناول المشكلات اليومية الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، إلى جانب الاقتصار أحيانًا على الفهم الحرفي للنصوص دون إدراك مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، بما قد يحد من القدرة على تقديم إجابات مرنة تتناسب مع متغيرات العصر.

وشدد النائب على أهمية تطوير منظومة إعداد وتأهيل الأئمة والوعاظ، ووضع آليات واضحة لقياس أثر الخطبة والدرس الديني في تغيير السلوكيات وإحداث تأثير إيجابي حقيقي في وعي المصلين والنشء.

النائب محمد حمزة مجلس الشيوخ الجلسات العامة عصام الدين فريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الاهلي

إعلامية: عندما ابتعد عموتة عن «الفزلكة» ظهر تألق زيزو وعمر الساعي

ترشيحاتنا

البكتيريا

عشب طبيعي قادر على قتل البكتيريا ومنع الأمراض.. اكتشفه

مريم الخشت

مريم الخشت تفتح ملف البشرة المثالية.. هل تخجل المرأة من عيوب بشرتها؟

مكرونة بالبشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. سر الطعم الكريمي مثل المطاعم

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد