إلى متى تستمر حوادث القطارات؟.. بيان برلماني عاجل بشأن حادث قطار العياط

تقدمت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن حادث تصادم قطارين وخروج عدد من العربات عن القضبان بمنطقة جرزا بالعياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

وطالبت بسرعة الوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد أرواح المواطنين.

وأكدت شاكر، في بيان لها اليوم، أن تكرار حوادث السكك الحديدية يفرض ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة السلامة والأمان، والوقوف على مدى كفاءة إجراءات التشغيل والصيانة والرقابة الفنية، خاصة في ظل ما تم إنفاقه من استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لتطوير مرفق السكك الحديدية وتحديث بنيته الأساسية.

مطالب بكشف الأسباب الحقيقية لحادث قطار العياط

وطالبت إليزابيث شاكر،وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإعلان الأسباب الفنية والتشغيلية التي أدت إلى وقوع الحادث، وتوضيح ملابسات تصادم القطارين وخروج بعض العربات عن القضبان، مع إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات إن وجدت.

مراجعة إجراءات السلامة والصيانة على خطوط السكك الحديدية

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية مراجعة منظومة السلامة والتأمين الفني للقطارات، والتأكد من كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم ومتابعة حركة القطارات، إلى جانب إجراء مراجعة دورية لأعمال الصيانة والتشغيل، بما يضمن عدم تعريض حياة الركاب للخطر.

أرواح المواطنين أولوية لا تقبل التأجيل

وأكدت النائبة أن تطوير السكك الحديدية يجب أن يُقاس بمدى انعكاسه على سلامة المواطنين وانتظام الخدمة، وليس فقط بحجم الإنفاق أو تحديث القطارات والمحطات، مشيرة إلى أن حماية أرواح الركاب مسؤولية أساسية لا تحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالتحركات عقب وقوع الحوادث.

وطالبت الحكومة بتقديم بيان واضح أمام البرلمان بشأن الإجراءات العاجلة المتخذة لتأمين حركة القطارات، وخطة منع تكرار الحادث، بما يحفظ أرواح المواطنين ويعيد الثقة في أحد أهم مرافق النقل الجماعي في مصر.