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التحالف يدمر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة بعد استخدامها في هجوم الرياض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف يدمر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة بعد استخدامها في هجوم الرياض

تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة
تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة
خاطر عبادة

أعلن متحدث التحالف تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمال اليمن، وذلك عقب محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية توظيفهما في شنّ اعتداء على مدينة الرياض.

التحالف: رصدنا المنصتين ودمرناهما بالكامل

وأكد المتحدث أن قوات التحالف رصدت المنصتين اللتين استُخدمتا في محاولة الاعتداء على العاصمة السعودية الرياض، وعمدت إلى تدميرهما بشكل كامل.

استهداف مبنى إداري تابع لأرامكو في الرياض

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد صرح بأن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض لمحاولة استهداف.

أضرار محدودة دون إصابات

ونتج عن الاعتداء سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضح المصدر في وزارة الطاقة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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