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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

آيزنكوت يتحدى الليكود: إذا كنتم تريدون الوحدة.. فادعموا الحكومة التي أقودها بدلًا من نتنياهو

ايزنكوت
ايزنكوت
فرناس حفظي

وجّه غادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار!» والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، رسالة مباشرة إلى أعضاء حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية، داعيًا إياهم إلى دعم حكومته المرتقبة، إذا كانوا جادين في الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال آيزنكوت، خلال مراسم تسلمه تفويض تشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه من الممكن والصحيح تشكيل حكومة جديدة في وقت سريع، تتمتع بأغلبية واسعة داخل الكنيست.

وأضاف: «بالنسبة لي، الوحدة ليست ورقة مساومة سياسية أو حيلة جوفاء، بل هي قيمة سامية تعبر عن شراكة حقيقية ونقية».

وتابع مخاطبًا أعضاء الليكود والصهيونية الدينية: «إذا كنتم تعتقدون بالفعل أن هذا هو وقت الوحدة، كما أعلنتم أمام الرئيس، فلا أجد سببًا يمنعكم من الحضور ودعم الحكومة التي أترأسها والمبادئ التي طرحتها».

وتأتي تصريحات آيزنكوت في ظل تصاعد التحركات السياسية لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بالتزامن مع دعوة بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط خلافات بين المعسكرات السياسية بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة وشكل الائتلاف الحاكم.

غادي آيزنكوت رئيس حزب «ياشار» الحكومة الإسرائيلية حزب الصهيونية إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي

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