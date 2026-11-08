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للمرة الثانية في تاريخه.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للمرة الثانية في تاريخه.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 للفريق الجزائري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وسجل زكريا دراوي هدف اتحاد العاصمة الجزائري في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة.

وسجل سعدي رضواني الهدف الثاني في الدقيقة 37 من انطلاق المباراة من رأسية قوية.

وسجل أحمد خالدي الهدف من تسديدة رائعة في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وسجل إكرام راينرز هدف فريق صن داونز في الدقيقة 25 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم على مدافع اتحاد العاصمة للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

تشكيل الفريقين

وخاض اتحاد العاصمة، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: عماد الدين عزي، سعدي رضواني، أشرف عبادة، ريان محروز.

خط الوسط: زكريا دراوي، فريد بولايا، أدونجو ليكونزا، هيثم لوصيف.

خط الهجوم: أحمد خالدي، محمد الأمين رمضاوي.

 

فيما خاض تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موديبـا، نديماني، خوزا، مورينا.

خط الوسط: ماتولودي، موكوينا، أليندي.

خط الهجوم: سانتوس، ماثيوز، ليون.

بدلاء صن داونز:

جوس، مفالا، أوباس، ندلوفو، زواني، باساديين، فان وايك، مايولولا، راينرز.

وكان صن داونز، قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الجيش الملكي المغربي في النسخة الماضية.

بينما حصد اتحاد العاصمة، لقب كأس الكونفدرالية، على حساب نادي الزمالك في النسخة الماضية.

اتحاد العاصمة الجزائري بطولة كأس السوبر الإفريقي كأس السوبر الإفريقي صن داونز

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