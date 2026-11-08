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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطوة تاريخية نحو ربط دول الخليج بشبكة واحدة.. توقيع اتفاقية القطار الموحد بين دول المجلس

دول الخليج العربي توقع الاتفاقية العامة لمشروع السكك الحديدية
دول الخليج العربي توقع الاتفاقية العامة لمشروع السكك الحديدية
خاطر عبادة

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع النقل، ووضع إطار تنظيمي لمنظومة النقل السككي التي ستربط الدول الخليجية بشبكة موحدة.

مراسم التوقيع في المنامة برعاية ولي عهد البحرين

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة البحرينية المنامة، برعاية وحضور ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إلى جانب وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.

البديوي: الاتفاقية محطة مهمة لتعزيز التكامل الخليجي

وأكد البديوي أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل، وتنظيم منظومة السكك الحديدية بين دول المجلس.

وأضاف أن الاتفاقية تدعم تشغيل مشروع إقليمي يربط جميع الدول الأعضاء ضمن شبكة واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني.

دول الخليج مجلس التعاون الخليجي مشروع ربط السكك الحديدية بين دول الخليج

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