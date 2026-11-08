محمود شوقي: "سبورت" الإسبانية تؤكد أن رحيل حسام حسن يمثل ضربة لحمزة عبد الكريم

كشف محمود شوقي، الناقد الرياضي، عما أبرزته صحيفة «سبورت» الإسبانية بشأن تأثير رحيل حسام حسن على مسيرة اللاعب حمزة عبد الكريم ودعمه المستمر له.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

سبورت» الإسبانية: رحيل حسام حسن يمثل ضربة لحمزة عبد الكريم، بعدما كان من أبرز الداعمين له ومنحه الثقة رغم صغر سنه

وأشارت «سبورت» إلى أن المدير الفني السابق راهن على إمكانات المهاجم الشاب، ولم يتردد في منحه الفرصة، رغم الانتقادات التي صاحبت قرار الاعتماد على لاعب صغير السن في بطولة بحجم كأس العالم.

وأضافت الصحيفة أن رحيل حسام حسن يضع حمزة عبد الكريم أمام مرحلة جديدة مع منتخب مصر، في ظل تولي علي ماهر المسؤولية الفنية، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى استمرار حصول اللاعب على نفس الثقة والفرص التي حظي بها تحت قيادة الجهاز الفني السابق.