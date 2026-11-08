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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الألماني: برلين لا تستطيع تزويد كييف بمزيد من أنظمة "باتريوت"

وزير الدفاع الألماني
وزير الدفاع الألماني
أ ش أ

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد أن ألمانيا غير قادرة حاليا على تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"؛ لأن القيام بذلك سيؤدي إلى إضعاف القدرات الدفاعية لألمانيا نفسها.

وأشار بيستوريوس -في مقابلة إعلامية- إلى أن برلين قدمت بالفعل لكييف عددا من أنظمة "باتريوت" وصواريخ خاصة بها، مضيفا أن تقديم المزيد من هذه الأنظمة سيخلق "ثغرات في دفاعاتنا لا يمكننا تحملها".

وفي الوقت ذاته، شدد بيستوريوس على أن دولا أخرى قدمت لأوكرانيا مساعدات أقل بكثير، داعياً إياها إلى زيادة شحنات الأسلحة التي ترسلها.

وأضاف أن هذه المسألة ستناقش "بجدية بالغة" خلال الاجتماع القادم لـ "مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا" في منتصف نوفمبر الجاري.

كما أبدى وزير الدفاع الألماني تشككا إزاء المحادثات المقررة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي من المفترض أن تشارك فيها أطراف من كييف وموسكو وواشنطن. وقال إن التطورات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية "لا تترك مجالاً كبيرا للأمل" في أن تؤدي تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تحقيق سريع" لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى سلام.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس كييف

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