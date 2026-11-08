أؤيد ذلك بشدة.. زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي يعلن دعمه عزل وزير الدفاع

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، عن دعمه الكامل لعزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، متوقعا أن يحظى القرار بـ"دعم قوي للغاية" بين الديمقراطيين.

جيفريز: هيجسيث أساء استخدام سلطته وقوّض أمننا القومي

وقال جيفريز، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ABC News" اليوم الأحد، إنه "يؤيد ذلك بشدة".

وأضاف: "لقد أساء ما يُسمى بوزير الدفاع استخدام سلطته، وقوّض أمننا القومي، ودبّر هذه الحرب المتهورة والمكلفة في إيران، والتي رفعت الأسعار بشكل كبير على الشعب الأمريكي وجعلت البلاد أقل أمانا".

وتابع جيفريز: "يجب أن يرحل بيت هيجسيث".

هل سيدعم كل الديمقراطيين قرار العزل؟

وعندما سأله جوناثان كارل، المذيع المشارك في البرنامج، عما إذا كان واثقا من انضمام جميع الديمقراطيين في مجلس النواب إليه في دعم القرار؛ قال جيفريز إن مؤتمره "سيجري هذا الحوار" صباح الثلاثاء، عندما يجتمع الأعضاء في واشنطن لأول مرة منذ انتخابات التجديد النصفي.

وقال جيفريز: "لكنني أعتقد أن هذا القرار سيحظى بدعم قوي للغاية".

ماسّي يعتزم طرح قرار العزل غدا

وفي السياق ذاته، أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسّي، لشبكة "ABC News" أنه يعتزم إعادة طرح قرار ذي أولوية لعزل هيجسيث في أقرب وقت ممكن يوم الاثنين.

وأوضح أن طرح مسألة تتعلق بالامتيازات في المجلس يُلزم القادة بتحديد موعد للتصويت عليها في غضون يومين تشريعيين.

ويتضمن قرار ماسّي ثمانية بنود لعزل هيجسيث، متهما وزير الدفاع بانتهاك قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، بالإضافة إلى جرائم أخرى مزعومة.

ترامب يتمسك بـ هيجسيث.. والأخير يرد على منتقديه

وحتى الآن، دافع الرئيس دونالد ترامب عن هيجسيث، مصرحا للصحفيين يوم الخميس بأنه "قام بعمل رائع"، كما قال للصحفي كارل في اليوم نفسه: "لدي كل النية للإبقاء عليه".

من جانبه، دافع هيجسيث عن نفسه يوم الخميس في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال هيجسيث: "قام عضو الكونجرس الساخط والمهزوم، برفقة جميع حلفائه الديمقراطيين، برفع دعاوى عزل صورية ضدي، تماما كما فعلوا مع الرئيس ترامب مرتين، إنها سياسة تدمير شخصي بحتة، لم تنجح مع الرئيس ترامب، ولن تنجح معي".