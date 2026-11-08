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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"النقل" تدفع بأتوبيسات لتسهيل حركة الركاب عقب حادث قطاري العياط

"النقل"
"النقل"
أ ش أ

أعلنت وزارة النقل الدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الواسطى والعياط وبين محطتي المنيب والعياط في الاتجاهين؛ لحين استئناف حركة القطارات، عقب حادث تصادم القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم) ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان).

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، وقوع حادث التصادم بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، فيما قامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الحادث لرفع آثاره وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط (القاهرة – السد العالي) في الاتجاهين.

وزارة النقل أتوبيسات العياط

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